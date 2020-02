Babička (80) si chce vziať nezamestnaného Egypťana (35): Cítila som sa pri ňom znova ako panna

Iris Jones (80) z britského mesta Weston-super-Mare spoznala Mohameda Ahmeda Irbihama (35) z Egypta cez Facebook.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Britská dôchodkyňa neváhala letieť za zajačikom do Káhiry, aby posunuli svoj vzťah na ďalší level. Iris bez okolkov priznala, že prvý sex mali už pár hodín po stretnutí. Vziať sa chceli po štyroch dňoch, avšak nemali všetky potrebné dokumenty. Stará dáma je šťastím bez seba. ,,Bolo to úžasné. Cítila som sa znovu ako panna. Nešlo to ľahko, ale bolo to veľmi láskyplné a romantické,“ povedala o prvom milovaní s Mohamedom. ,,Môj exmanžel povedal, že som frigidná, keď sme sa pred 40 rokmi rozvádzali. Ale teraz rozhodne nie som.“

Iris bola pred dôchodkom upratovačkou. S exmanželom majú dve deti Stevea (54) a Darrena (53). Mladší syn sa obáva, že egyptský zajačik ide iba po peniazoch jeho matky. Tá trvá na tom, že je to pravá láska. ,,Ak si ma berie kvôli bohatstvu, bude veľmi sklamaný, lebo žijem z penzie. Dokonca povedal, že podpíše predmanželskú zmluvu, pretože som to ja, čo chce – nie môj dom.“

Rodinný dom, v ktorom žije, má hodnotu 220-tisíc libier. Mohamed je nezamestnaný, tvrdí, že bol nútený pracovný pomer ukončiť, keď mu šéf nedal voľno, aby mohol byť s Iris. Stará dáma sa plánuje opäť vrátiť do Káhiry, aby sa tentokrát úspešne vzali. ,,Roky som sa starala o druhých a ich spokojnosť, teraz si jednoducho chcem ešte kým zomriem vziať muža, ktorého ľúbim,“ tvrdí odhodlane.

Prvý romanticky strávený čas hrdličiek v Egypte narušil fakt, že dôchodkyňa spadla zo schodov a musela stráviť dva dni v nemocnici. Netradičný párik sa snaží dosiahnuť, aby mohol Mohamed prísť žiť do Veľkej Británie. Turistické víza mu zamietli, pretože nemá dostatočné finančné prostriedky. Zaľúbená žena je odhodlaná presťahovať sa do Egypta, ak sa ani po svadbe nepodarí dosiahnuť, aby mohol jej muž žiť v Británii.