Škandál v šou Svadba na prvý pohľad: Ženích reaguje! Odpustí Lucii sex pred kamerou?!

Samé poníženie. Markizácka šou Svadba na prvý pohľad poriadne rozdúchala vášne nielen medzi divákmi pred televíznymi obrazovkami.

Po dvoch sobášoch ľudí, ktorých dal dokopy tím vedcov prišli na rad Ivan (39) s Luciou (30), ktorých prvé stretnutie neprebehlo najlepšie. Nielenže nevesta ohŕňala nosom nad jej vedou vyvoleným a patrične mu to dala najavo, ženích sa musel poriadne zapotiť aj pri zistení, že má jeho nastávajúca na konte porno, čo len ťažko rozdýchaval. Takto si svoju nastávajúcu určite nepredstavoval.

Vydať sa či oženiť pod rúškom vedeckých analýz nie je pre každého. Televízii Markíza sa však podarilo nájsť ženy a mužov, ktorí sa rozhodli zariskovať a vstúpiť do manželstva s neznámym človekom. Aj keď boli dva prvé sobáše milé aj roztopašné zároveň, ten tretí bol doslova bonbónikom. Pred oltár sa postavili podnikateľ Ivan, ktorý je aj majstrom sveta v paraglajdingu, a Lucia, ktorá pracuje ako lektorka plávania pre bábätká.

Už príchod Lucie na sobáš bol plný rozpakov a na neveste bolo badať, že s výberom ženícha nie je vôbec spokojná. Patrične to dala svojimi grimasami poznať a jej budúci manžel tak zostal pred celým národom pekne ponížený. Napriek tomu, že Lucia zrejme rovnako nebola úplne podľa jeho gusta, zachoval sa ako džentlmen. Pred začiatkom šou však určite nečakal, že by mu veda mohla vybrať ženu, ktorá bude mať za sebou aj poriadne pikantnú minulosť.

Druhé poníženie a vytriezvenie tak prišlo v momente, keď sa prevalilo, že nevesta nie je až taký anjelik ako vyzerá. V minulosti totiž neváhala natočiť porno, ktoré ju teraz dobehlo. „V minulosti som spravila niekoľko chýb. Toto bola určite jedna z najväčších, s ktorou som sa dlho nevedela vyrovnať. Neviem to zmazať,“ povedala Novému Času tretia nevesta, ktorá však tvrdí, že nakoniec sa s minulosťou vysporiadala a v živote ide ďalej. „Nie som na to pyšná, ale ako povedal aj Buddha, vždy môžem začať odznovu. A ja som začala,“ dodala Lucia.

Ženích bez slov

Ivan, ktorý odzbrojí nejednu ženu svojím milým úsmevom, zostal pred celým národom na posmech. Dôvodom bolo nielen to, že Lucia nedokázala udržať na uzde svoje antipatie voči jeho osobe hneď na prvý pohľad, Ivan sa musel popasovať s faktom, že jeho budúca žena má za sebou porno hrátky na bielom gauči. „Keď som sa to dozvedel, samozrejme, že to mnou poriadne otriaslo. Bolo to dosť aj na mňa, aj keď si myslím, že som tolerantný a chápavý,“ povedal podnikateľ Novému Času.

Netají sa však tým, že to bolo na neho priveľké sústo.dodal na záver. Ako to teda nakoniec dopadne, sa ukáže už tento štvrtok na obrazovkách Markízy.