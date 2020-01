Z čoho budú žiť kráľovskí "vzbúrenci" Harry a Meghan? Vieme, aký majetok vlastne majú

Princ Harry (35) a vojvodkyňa Meghan (38) sa vzdali svojich kráľovských povinností. Chcú sa osamostatniť a vybudovať si vlastný, nezávislý zdroj príjmov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako si vlastne vojvoda zo Sussexu s manželkou doteraz financovali svoj kráľovský život? Budú sa musieť po odchode z britskej kráľovskej rodiny obmedzovať? A z čoho budú teraz žiť? Vynorilo sa množstvo otázok, ktoré musí britský palác čo najrýchlejšie vyriešiť.

Princ Harry až doteraz dostával ročnú apanáž vo výške 2 milióny eur, ktorá mu bola vyplácaná zo Suverénneho fondu (Sovereign Fond). Vo fonde sú sústredené prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré kráľovská rodina využíva na financovanie svojich povinností a údržbu palácov. Do tohto „hrnca“ prispieva každý daňovník v Spojenom kráľovstve a táto sympatická suma po odchode z kráľovskej rodiny už Harrymu nebude prislúchať.

Lenže podľa oficiálnych webových stránok Harryho a Meghan platby z vládneho fondu tvoria iba 5 percent ich celkového príjmu a týmto spôsobom okrem iného vyplácali mzdy svojich zamestnancov.

Aký majetok majú Harry a Meghan?

Výška Harryho majetku sa odhaduje na 35 miliónov eur, z toho 12,5 milióna pochádza zo zvereneckého fondu, ktorý preňho a jeho brata Williama založila mama, zosnulá princezná Diana. Podľa magazínu Forbes predstavuje príjem z tohto fondu ročne 520-tisíc eur. Princ Harry má aj úspory z čias, keď slúžil v armáde. V Air Force strávil desať rokov a dvakrát slúžil v Afganistane. Získal hodnosť kapitána a ročne zarábal približne 50-tisíc €.

Bývalá herečka Meghan by tiež mala mať peknú finančnú rezervu. Za každú epizódu úspešného seriálu Kravaťáci zarobila okolo 45 000 eur, čo pri 10 epizódach ročne predstavuje takmer pol milióna eur. Okrem toho mala počas kariéry v Hollywoode príjem z reklám.

Z čoho budú žiť?

Harry môže aj napriek vzbure naďalej rátať s príjmom z vojvodstva z Cornwallu, ktoré spravuje jeho otec princ Charles. Vojvodstvo zahŕňa obrovské majetky a tisíce nájmov a ročne vyprodukuje zisk vo výške 23 miliónov eur. Časť z toho odovzdáva princ Charles nielen zamestnancom, ale aj Harrymu a Williamovi. Koľko z toho dostane Harry, nie je známe. Na oficiálnej stránke princa Charlesa sa píše: „Vojvodstvo má ročný príjem 21 miliónov GBP, ktoré princ používa na podporu seba, svojich detí a ich rodín.“

Budú sa musieť vzdať svojich titulov?

Titul vojvoda zo Sussexu udelila kráľovná Alžbeta II. svojmu vnukovi pri príležitosti sobáša v máji 2018. Harry a Meghan si chcú svoje kráľovské tituly ponechať aj napriek tomu, že vyjadrili túžbu dištancovať sa od kráľovskej rodiny. Ich plány na finančnú nezávislosť totiž úzko súvisia s menom Sussex. S týmto cieľom už v lete 2019 dali oficiálne zaregistrovať svoju značku Sussex Royal v registri Anglicka a Walesu.

Z prehľadu „tovarov a služieb“, na ktoré bol patent udelený, vyplýva, že prihláška ochrannej známky zahŕňa viac ako 1 000 tovarov a služieb - od poradenstva až po predaj kníh, kalendárov, plagátov. Uvedené sú aj nohavice, šaty, klobúky, pyžamá, topánky a ponožky. Žeby časom vznikla kráľovská módna línia? Je na kráľovnej, princovi Charlesovi a Williamovi, aby rozhodli, či sa priania Harryho a Meghan skutočne splnia.

Už pred ich vyhlásením sa ozývali požiadavky, aby sa pár vzdal svojich titulov a súvisiacich privilégií. Šokujúci plán, ktorý teraz zverejnili Harry a Meghan, bol len povzbudením pre kritikov a na instagrame tisíce používateľov požadujú okamžité odňatie kráľovského titulu. Kráľovná tieto hlasy nemôže ignorovať – napokon, jej hlavným cieľom je udržať monarchiu.

Môžu sa kráľovské tituly používať na komerčné účely?

V podstate nie. Nie je v záujme koruny (a ľudí), aby členovia kráľovskej rodiny využívali svoje celebritné postavenie na finančné obohatenie. Harry a William často vtipne hovoria o svojej rodine, pre ktorú pracovali na plný úväzok, ako o „firme“. A aj keď to znie drsne, britskí kráľovskí robotníci musia za svoje peniaze aj kráľovsky pracovať. Údržba zámkov niečo stojí a príslušníci kráľovskej rodiny dostávajú peniaze na svoje honosné domovy a životy od vlády - čiže od britského daňového poplatníka. A za to musia plniť svoje reprezentatívne a charitatívne povinnosti. Taká je dohoda.

Ostanú Harry a Archie v línii nástupníctva na britský trón?

Áno. Aj keď by sa Harry a Meghan museli vzdať svojich titulov, Harry a Archie ostanú súčasťou britského nástupníctva. Tituly ako také s tým nemajú nič spoločné, nástupníctvo na trón je výsledkom pokrvnej línie. Čo sa ukázalo pri narodení Archieho: Hoci sa jeho rodičia rozhodli, že nebude mať titul, v súčasnosti je v nástupníckej línii britskej kráľovskej rodiny na trón číslo sedem.

Kto zaplatí za bezpečnosť páru?

Náklady na osobnú ochranu Harryho a Meghan boli hradené zo štátneho fondu na financovanie monarchie. Teraz sa vynorila aj otázka, kto bude platiť za bezpečnosť páru, ktorý chce tráviť veľa času v Severnej Amerike, pretože to budú súkromné ​​pobyty, ktoré nesúvisia s reprezentáciou kráľovstva. Pritom samotné náklady na bezpečnosť rodinného domu vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu vo Frogmore Cottage prevyšujú 800 000 eur ročne! Tieto náklady sa v budúcnosti zvýšia. Pár bude viac investovať do leteckej dopravy aj do druhého domova, ktorý si chcú vytvoriť v Kanade...

Astronomický účet – 2,7 milióna € z peňazí daňových poplatníkov za

rekonštrukciu ich sídla Frogmore Cottage, znamenal aj veľkú stratu popularity. Dvojica na luxuse nijako nešetrila.

Meghan sa spočiatku tešila obrovskej popularite, avšak v krátkom čase siprívržencov monarchie znepriatelila. Dokonca aj bývalý dôverník o nejpovedal: „Zrazu som videl už len herečku, ktorá zacítila príležitosť spoločensky sa vyšvihnúť.“

Harry chcel ujsť už dávno. V r. 2017 priznal, že nikto z členov rodiny netúži byť kráľom a prezradil, že mal ťažké obdobie, keď sa chcel vymaniť z kráľovskej rodiny a vzdať sa titulu. Nakoniec od toho upustil pre oddanosť starej mame. Mladšiemu synovi princa Charlesa pomohlo, že slúžil v armáde. Misiu musel ukončiť v r. 2007, keď tlač odhalila jeho prítomnosť v Afganistane. „Bol som veľmi roztrpčený. Byť v armáde bol pre mňa najlepší únik. Mal som pocit, že som naozaj niečo dosiahol.“

Najväčšiu vlnu kritiky pár zožal za to, že sa britskí poddaní nemohli pozrieť na vlastné oči na krst ich prvorodeného syna Archieho na hrade Windsor. V rozpore s tradíciou sa novopečení rodičia podelili s verejnosťou len so starostlivo vybranými fotkami.