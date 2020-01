Firma sa pokúša o nápravu imidžu: Odprezentovala prvý skúšobný let Boeingu 777X

Boeing úspešne zvládol prvý skúšobný let najväčšieho dvojmotorového lietadla na svete – Boeingu 777X. Firma sa touto pozitívnou správou pokúša napraviť imidž po tom, ako 737MAX bolo stiahnuté z výroby. Spôsobilo dve smrteľné havárie.

Skúšobný let sa konal blízko Seattlu a trval dve hodiny. Prvé dva naplánované skúšobné lety boli odvolané pre nepriaznivé počasie. Je však potrebné vykonať ďalšie testy, než lietadlo uvedú do prevádzky. Do prevádzky by malo byť uvedené v leteckej spoločnosti Emirates.

Model 777X je väčšia a efektívnejšia verzia úspešného Boeingu 777 mini-jumbo. Medzi významné zmeny patria sklápacie konce krídiel a najväčší motor použitý na komerčné lety na Zemi. Lietadlo bude schopné pojať 360 pasažierov.

Firma zažíva krízu po tragických nehodách, ktoré sa odohrali v rozpätí len 5 mesiacov po sebe, pri ktorých zahynulo 346 ľudí. Prvá v októbri 2018 v Indonézii a druhá v marci 2019 v Etiópii, pri ktorej zomrela aj rodina Antona Hrnka. Čelí vyšetrovaniu a obvineniam, že zanedbala bezpečnosť, pretože chcela čím skôr dostať lietadlo do prevádzky. Tiež sa snažia obnoviť licenciu Boeingu 737MAX, firma totiž stráca zisky.