Tvrdý odkaz Erika Tomáša: Toto povedal o Matovičovi

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič je symbolom politickej nekultúry v parlamente. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil poslanec Erik Tomáš (Smer – SD).

Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) Tibor Bernaťák povedal, že opozícia sa už na začiatku volebného obdobia v roku 2016 vyhrážala koaličným poslancom, ako im zo života urobí peklo.

„Matovič bol pri svojom prvom výkone poslaneckého mandátu médiami nachytaný, ako spí v parlamente opitý a zakrytý kabátom. Symbolom politickej nekultúry v parlamente je preto on. Odkedy nastúpil do Národnej rady (NR) SR, vzťahy v parlamente sa zhoršili, keďže jeho pracovnými metódami sú osočovanie a urážky,“ uviedol Tomáš.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger oponoval a poukázal na to, že poslednú parlamentnú schôdzu viedol šéf pléna Andrej Danko (SNS) opitý. „Poslanci Národnej rady SR nemajú prečo chodiť na rokovania opití. O to viac, keď prijímajú zákony. To nebolo prvýkrát, čo niekto z koaličných poslancov viedol schôdzu pod vplyvom alkoholu. Preto Matovič vyzval šéfa zákonodarného zboru Andreja Danka, aby šiel fúkať. Ten však na dychovú skúšku napokon nešiel,“ reagoval Heger.