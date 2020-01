Patová situácia s autobusmi: Lunter vyzval premiéra k účasti na rokovaniach

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach, ktoré by viedli k vyriešeniu situácie týkajúcej sa prímestskej dopravy v kraji.

Ako uviedol na sobotňajšom brífingu pred Úradom BBSK v Banskej Bystrici, Lunter už o to, aby sa zasadil o vyriešenie tohto problému, premiéra v uplynulých dňoch žiadal a žiada ho opäť. Podľa neho má totiž v SAD Zvolen 40-percentný podiel samotný štát, a to prostredníctvom spoločnosti MH Manažment. Preto by sa podľa jeho slov o problém mal zaujímať. "Mal by sa postaviť na stranu práva a verejného záujmu, aby neumožňoval oligarchom nás vydierať," zdôraznil.

Podľa Luntera sa samosprávny kraj nemôže dať vydierať monopolom, ktorý si nectí európske zákony a ktorý, keď prehrá súdny spor, vyhráža sa zastavením dopravy. Tento problém už podľa neho nepostihuje len BBSK, ale môže čakať každé mesto na Slovensku. Preto vyzval všetky politické strany, ktoré sa uchádzajú o účasť v budúcej vláde, aby do svojich programov zahrnuli legislatívne zmeny pre modernú verejnú dopravu.

Pellegrini vyzval v piatok (24. 1.) Luntera, aby neustále rokoval s dopravcom SAD Zvolen a vyriešil vzniknutú situáciu. Podotkol, že ak žiada o pomoc premiéra, poukazuje na svoju "neschopnosť", keďže tieto záležitosti patria do jeho kompetencie.