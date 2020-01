Vojna banskobystrickej župy s dopravcami: Zostane 60-tisíc ľudí bez autobusov?!

Ostávajú na nože. Spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen sa vyostril a doplácať na to budú obyčajní ľudia. SAD totiž plánuje od dnešného dňa prerušiť prímestské linky.

Župan Ján Lunter, ktorý označil ich správanie za vydieračské praktiky 90. rokov, sa napokon v piatok s vedením stretol. Ani po dvoch hodinách rokovaní sa však na spolupráci nedohodli. Nádejou pre cestujúcich môže byť to, že niektoré samosprávy podľa informácií Nového Času podpisujú osobitné zmluvy so SAD Zvolen, týkajúce sa premávania autobusov.

Kotlebove sporné dodatky

Hlavným dôvodom sporu je výrazné navýšenie zálohových platieb za výkony vo verejnej doprave na tento rok. „Ešte v septembri minulého roka SAD Zvolen vyčíslila zálohové platby na tento rok vo výške 19,8 milióna eur. Pred pár dňami však tieto náklady vyčíslili na 34 miliónov eur – teda takmer dvojnásobne vyššie,“ informoval župan. Za všetkým môže byť rozsudok týkajúci sa tzv. Kotlebových dodatkov. Okresný súd vo Zvolene zatiaľ neprávoplatným rozsudkom v decembri rozhodol, že zmluva medzi dopravcom a župou bola uzatvorená v rozpore so zákonom. Dodatok so SAD Zvolen podpísal Kotleba iba niekoľko týždňov pred poslednými župnými voľbami, v ktorých napokon s Lunterom prehral. So SAD Lučenec ho dokonca podpísal 10 dní po voľbách.

Kto na to dopláca?

Podľa šéfa SAD Zvolen Adriána Polónyho za súčasný stav v doprave a neplatnosť zmluvy od roku 2019 môže župan. „Nevyhlásil súťaž na nového dopravcu a neuhrádza platby za výkon verejnej dopravy. Navyše, zažaloval dopravcov na súde,“ tvrdí Polóny s tým, že župa im dlhuje ešte za rok 2018. „Predseda BBSK sa iba vyhovára, aby zakryl svoju neschopnosť vykonávať tento post a plniť si povinnosti,“ doplnil. Na uvedenú situáciu podľa vedenia SAD doplácajú cestujúci, vodiči, ich rodiny a ostatní zamestnanci dopravcu. V piatok večer sa Novému Času podarilo zistiť, že niektoré samosprávy by mali podpisovať osobitné zmluvy so SAD Zvolen na premávanie autobusov.

Bol by to obrovský problém!

Tatiana (18), študentka, Liptovský Mikuláš:

Určite by mi zrušenie spojov narobilo problémy, keďže každý týždeň cestujem v nedeľu do školy a v piatok domov. Som odkázaná aj na prímestskú dopravu, ktorou jazdím z Banskej Bystrice do Zvolena.

Abia (17), študentka, Banská Bystrica:

Na autobus som odkázaná každý deň okrem víkendov, prepravujem sa z banskobystrického sídliska Sásová do školy vo Zvolene. Cestovanie autobusom mi vyhovuje viac ako vlakom, pretože takto mi to trvá 35 minút a vlakom by som išla aj hodinu.

Marek (vpravo, 17), študent, Zvolenská Slatina:

Pre mňa by to bol obrovský problém, pretože cestujem autobusom každý deň, či už do školy vo Zvolene, alebo na skúšku kapely do Hriňovej. Tam by som sa vlakom ani nedostal, lebo tam nejazdí.

Pavol (vľavo, 16), študent, Lieskovec:

Zrušenie prímestských liniek by mi skomplikovalo život. Využívam ich totiž každý deň na cestovanie do školy. Neviem, ako by som chodil, keby spoje nepremávali, pretože vlaky od nás nepremávajú.