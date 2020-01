Kedysi vážil 191 kíl a bol najtučnejším chlapcom na svete: Šokujúce fotky po premene

V 10-rokoch bol označovaný za najtučnejšie dieťa na svete. Teraz už dospievajúceho Arya Permana (14) možno považovať za symbol nádeje.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Indonézsky študent inšpiroval mnohých. Ako informuje zahraničný portál LadBible, po boku chlapca stojí osobný tréner Ade Rai, vďaka ktorému je jeho cesta za vysnívanou postavou oveľa ľahšia. Pomohol mu s cvičením a tiež mu poradil, ako má vyzerať jeho jedálniček. Arya Permana vážil 191 kilogramov. Schudol 108 a teraz sa pýši neuveriteľnými 83 kilami.

Aryovi rodičia tvrdia, že predtým, než sa ich synovi extrémne zvýšila chuť do jedla, vážil 85 kilogramov. Odvtedy sa veľa zmenilo. Teraz je však symbolom nádeje. Tvrdí to o ňom nielen jeho tréner Ade, ale aj mnohí iní. „Aj Arya schudol, tak prečo by som to ja nedokázal?" túto otázku si kladú mnohí. Mladík dodržiava prísny tréningový režim so zdravou stravou a liečbou.

„Aryovi sa podarilo schudnúť pomocou bariatrickej chirurgii, diétam a pravidelnému cvičeniu. Veľmi ho podporujeme,“ prezradil otec tínedžera.Rodina odhaduje, že tento zákrok Arya podstúpi ešte v roku 2020.

Arya nebol jediným morbídne obéznym mladíkom v tejto oblasti Indonézie. Okrem neho touto závažnou metabolickou komplikáciou trpí až šesť chlapcov v jeho veku. Zarážajúce je, že choroba ho v minulosti odstavila natoľko, že nebol schopný chodiť, a tak preležal celé dni v posteli.

Arya sa stal najmladším človekom, ktorý v roku 2017 podstúpil bariatrickú operáciu, ktorej cieľom bolo zúženie žalúdka. Pred tým, ako ju podstúpil, bol vyhlásený za najťažšieho chlapca a zapísaný do Guinessovej knihy rekordov.

„Zmenšili mi žalúdok, stratil som chuť do jedla, teraz ma už naplní dokonca šesť lyžičiek jedla,“ priblížil účinky operácie Arya, ktorý sa konečne môže s rovesníkmi hrať futbal a iné športy. A čo je dôležitejšie, tiež môže chodiť do školy a naďalej inšpirovať mnohých ľudí, ktorí sa chcú dostať do formy.