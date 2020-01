Blondínka prešla obrovskou premenou: Uvidíte fotky spred dvoch rokov, stratíte reč

Za dva roky sa zbavila 88 kilogramov! Táto žena dokázala sebe aj ostatným, že všetko je možné, ak je vôľa a trpezlivosť.

Stephanie Joy Sykes (25) z Billinghamu vo Veľkej Británii vážila 161 kilogramov, keď si povedala, že musí zmeniť svoj životný štýl.

"V roku 2015 náhle zomrel môj otec, čo bolo pre mňa veľmi ťažké. Už vtedy som mala nadváhu, no začala som priberať ešte viac. Trpím úzkosťou, depresiou, nízkym sebavedomím a smútkom. Mám tiež dyslexiu a nedávno mi diagnostikovali autizmus. Myslím si, že zmes týchto vecí mala veľký vplyv na to, ako som spracúvala emócie, a preto som veľa jedla," vysvetľuje.

Keďže Stephanii chýbala vlastná hodnota, zostávala v toxickom vzťahu, v ktorom nebola šťastná, no necítila, že si zaslúži niečo lepšie. Kvôli jej morbídnej obezite musela navyše znášať veľa urážok od verejnosti, píše mirror.co.uk.

V roku 2017 sa Stephanie rozhodla pre veľkú zmenu a vstúpila do programu Slimming World, vďaka ktorému za necelé dva roky stratila 88 kilogramov. Teraz váži 73 kíl, podstúpila operáciu pŕs a odobratie nadbytočnej kože po chudnutí. Na všetky operácie si musela požičať 18-tisíc libier (21 200 eur). No to nie je všetko, našla nielenže lásku k sebe samej, ale aj tú životnú.