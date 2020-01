Nejedlý po špekuláciách o novom poste u hasičov: Už zarezáva na lukratívnom fleku v Prahe!

Je to oficiálne! Bývalý šéf hasičov Alexander Nejedlý (54) už zarezáva na novom lukratívnom fleku v Prahe.

Novému Času to potvrdilo ministerstvo vnútra, ktoré po novom reprezentuje ako „hasičský atašé“. Novú prácu získal manžel markizáčky Danice Nejedlej (47) po tom, čo skončil po jedenástich rokoch vo funkcii šéfa hasičov.Nejedlý bol jediným držiteľom hodnosti generála v hasičskom zbore. Minulý rok ako jeho šéf skončil a nahradil ho Pavol Nereča. Z verejných funkcií však neodišiel a nedávno sa začal zaúčať do novej funkcie.

„Absolvujem diplomatickú prípravu a čakám na prípadné vyslanie do Prahy, ak sa tak pani ministerka rozhodne. Ak nie, pracovný pomer sa ukončí a život ide ďalej,“ povedal pred časom Nejedlý. Ministerka rozhodla pomerne rýchlo a vysvetľujú to viacerými príčinami. „Česká republika má svojho zástupcu plniaceho úlohy v tejto oblasti na Slovensku už dva roky. Počas spoločného zasadnutia vlád SR a ČR vo Valticiach sa minister vnútra ČR informoval u pani ministerky vnútra, kedy bude obdobná pozícia obsadená aj v Prahe,“ vysvetľuje hovorca ministerstva Petar Lazarov.

Je zástupcom ministerstva vnútra

Okrem výsluhového dôchodku, ktorý je vzhľadom na jeho generálsku hodnosť približne 2-tisíc eur, si teraz Nejedlý polepší mesačným platom, ktorý sa môže vyšplhať na 10-tisíc eur. Otázne je, či sa s ním za vysnívanou prácou do Česka presťahovala aj jeho manželka Danica. Tá je známou tvárou televízie Markíza a predpokladá sa, že o lukratívne miesto nechce prísť. „Danica nepracuje každý deň. Strieda sa s kolegami, čiže ak by skutočne odišla s manželom do Česka, za prácou by sa vracala každý druhý týždeň do Bratislavy,“ povedal nedávno zdroj z televízie, podľa ktorého by to nemal byť problém. Nový Čas požiadal o vyjadrenie Nejedlého aj jeho manželku, no do uzávierky neodpovedali.

