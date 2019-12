Bývalý šéf hasičov Alexander Nejedlý sa vracia: Na lukratívnom fleku v Česku môže zarábať 10-tisíc eur mesačne!

Čaká ho sťahovanie do Česka. Alexander Nejedlý (54) skončil koncom októbra po viac než 10 rokoch ako šéf hasičov, nahradil ho Pavol Nereča (48).

Nejedlý však ostáva jediným mužom v hasičskom zbore, ktorý dosiahol hodnosť generála, a preto ministerstvo vnútra zvažovalo, ako jeho skúsenosti zúročiť. Dnes už je takmer isté, že manžel moderátorky Markízy Danice Nejedlej skončí v Prahe ako hasičský atašé a dobre si privyrobí. Nejedlý sa už do novej funkcie dokonca zaúča späť na Hasičskom prezídiu.

O ďalšom pôsobení exšéfa hasičov sa špekulovalo prakticky ihneď po tom, ako opustil prezídium. V súvislosti s jeho budúcnosťou bol najviac skloňovaný post tzv. hasičského atašé v Českej republike. Zdá sa, že v kuloároch je o Nejedlého prestupe už rozhodnuté. „Bývalý šéf hasičov, ktorý bol nútený odísť a dostal výsluhový dôchodok, je teraz v štátnom zamestnaneckom pomere na prezídiu. Zjaví sa tam len občas,“ povedal Novému Času dobre informovaný zdroj. Túto informáciu napokon potvrdili aj hasiči.

„Môžeme potvrdiť, že pán Nejedlý je pracovne zaradený na Prezídiu HaZZ,“ uviedla hovorkyňa požiarnikov Zuzana Farkasová s tým, že s ďalšími otázkami treba kontaktovať samotného Nejedlého. Ten priamo priznal, že hasičského povolania nemá ani po 35 rokoch dosť. „Absolvujem diplomatickú prípravu a čakám na prípadné vyslanie do Prahy, ak sa tak pani ministerka rozhodne. Ak nie, pracovný pomer sa ukončí a život ide ďalej,“ potvrdil Nejedlý.

Čo robí „hasičský atašé“?

Zo slov bývalého šéfa hasičov vyplýva, že všetko má v rukách ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá sa do uzávierky nevyjadrila. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v najbližších týždňoch. Čo by Nejedlého nová funkcia, ktorú kritici označujú za trafiku, zahŕňala? „Zlepšuje a urýchľuje to medzinárodnú spoluprácu. Obrovské požiare, povodne, keď niečo niekde vzplanie, nedajbože zemetrasenie, tak to treba čo najskôr a efektívne riešiť. Tak ako majú policajti pridelenca na kriminálne veci, tak aj hasiči majú svojho pridelenca.

Česi ho u nás majú približne dva roky a z dôvodu diplomatickej rovnováhy sa recipročne posiela takéto zastúpenie aj opačným smerom,“ vysvetlil Nejedlý. Česi na svoju ambasádu v Bratislave vyslali 1. 2. 2018 jednohviezdičkového generála Josefa Slavíka. Už vtedy české médiá písali, že podobná funkcia vznikne určite aj v Česku.

Sťahovanie a parádny plat

Nejedlý je už viac ako dva roky ženatý s markizáčkou Danicou Nejedlou. Sú pripravení na prípadné sťahovanie? „Sťahoval som sa 12 rokov, býval som na východe, presťahoval som sa do Bratislavy, presúvam sa vlastne celý život, či som študoval, či pracoval,“ vyhlásil odhodlane Nejedlý. Ten približne mesiac poberá výsluhový dôchodok, ktorý môže byť vzhľadom na jeho generálsku hodnosť až 2 000 €.

Počas „diplomatického tréningu“ si v súčasnosti príliš nezarobí, ale ak ho Saková vymenuje za hasičského atašé, môže mu mesačne na účte cinknúť aj 10 000 eur, pričom výsluhový dôchodok by mu mal ostať. Dokopy by si tak mohol mesačne prilepšiť o rozprávkových 12 000 eur.

Zárobky Nejedlého

- súčasné miesto na prezídiu: stovky eur

- výsluhový dôchodok: do 2 000 €

- nové miesto v Česku: 10 000 €

Takto sa presadil Alexander Nejedlý

1984 - začal pracovať ako hasič v Chemko Strážske

2008 - prezident hasičského zboru Slovenskej republiky

2011 - veliteľ bratislavských hasičov

2012 - opätovne vymenovaný za prezidenta hasičského zboru

2014 - povýšený prezidentom Ivanom Gašparovičom do hodnosti generál

2017 - vzal si za manželku markizáčku Danicu Kleinovú

2019 - koncom augusta odstúpil z funkcie šéfa hasičov

2020 - hasičský atašé v Prahe (?)