Malý Maťko s milovanou babkou opustil brány nemocnice: Prvé úsmevy dobitého chlapčeka

Malý bojovník už bez ochrannej prilby opustil aj so starkou nemocnicu. Takmer 2 mesiace bol hospitalizovaný v banskobystrickej detskej fakultnej nemocnici Maťko (4) z Hronca (okr. Brezno).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa polície chlapča týral a koncom novembra takmer zabil jeho otec Marek (30). Toho vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a neskôr aj z týrania blízkej a zverenej osoby. V piatok dopoludnia malého Martinka z nemocnice konečne prepustili. Spolu s obetavou starou mamou Jankou ich previezla sanitka do Kováčovej. Tam v liečebnom ústave chlapček absolvuje rehabilitáciu, ktorá mu pomôže zotaviť sa z fyzických zranení. Rozkošný chlapček si chvíle bez prilbičky užíva a na starkú, ktorá ho nadovšetko ľúbi, i svet sa aj po útrapách usmieva.

Malému Maťkovi (4) zachránili život a doslova ho postavili na nohy odborníci z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Stav chlapčeka bol spočiatku kritický. Podrobil sa trom operáciám, pričom pri druhej mu z hlavy vyberali kosť. Tá tretia, keď mu ju vkladali naspäť, bola najnáročnejšia. Maťko sa jej podrobil pred týždňom v piatok a trvala tri hodiny. „Detské mozgy však majú naozaj veľkú šancu, ak sú dobre vedené, dať sa do poriadku. Operácie boli náročné, ale tá tretia bola najhoršia, lebo sa bojíte, aby sa nepokazilo všetko to, čo bolo predtým.

Všetko však dobre dopadlo v rámci možností. Ja som veril a dúfal, že to takto dopadne, lebo tam boli urobené všetky úkony tak, ako sa mali robiť, čo sa týka medicíny,“ uviedol Oliver Petrík, prednosta Pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP Banská Bystrica. Chlapčeka do Kováčovej sprevádzala starká Janka, ktorej zveril súd vnúčika predbežným opatrením do starostlivosti. Babka je šťastná, že sa milovanému Maťkovi polepšilo. „Cíti sa dobre a je to už náš malý čertík s rožkami,“ uviedla Janka.