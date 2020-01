Brutálne dobitého chlapčeka čaká ďalšia náročná operácia: Maťkovi vrátia do hlavičky kostičku

Malého bojovníka čaká ďalší zákrok. Maťka (4) z Hronca (okr. Brezno) podľa polície takmer dobil na smrť jeho otec Marek (30).

Chlapček sa následne podrobil dvom ťažkým operáciám hlavy a lekári z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici boli vo svojich vyjadreniach veľmi opatrní. Stav Maťka sa však postupne zlepšuje a podľa starostlivej starej mamy Janky už robí aj sám prvé krôčiky. V piatok chlapčeka čaká znova operácia.

Statočnému Maťkovi by mali opäť vložiť do hlavy kostičku, ktorú mu vyoperovali a preto aj na hlave nosil helmičku z dôvodu bezpečnosti. Stáť pri ňom opäť bude jeho stará mama Janka z Čierneho Baloga, ktorá prezradila, že súd jej zveril vnúčika predbežným opatrením do starostlivosti. V nemocnici trávi s chlapčekom každú voľnú chvíľu, ktorú môže, a s láskou sa o neho stará.

„Je to ťažké, musím chodiť aj do práce. Pracujem v nemocnici v Brezne. Po šichte utekám na autobus do Banskej Bystrice za vnukom. Stala sa zo mňa cestovateľka,“ vysvetlila Janka s tým, že je na Maťka hrdá, aké pokroky robí. „Pred časom dokázal chodiť iba s pomocou a teraz si vykračuje sám. Už aj hovorí svojou rečou, ale my mu rozumieme. Je to veľmi náročné, ale veríme, že zákrok v piatok dopadne veľmi dobre. Dala by som všetko za to, aby bol v poriadku,“ vysvetľuje stará mama.

Dodáva, že na chlapčeka sa bola v nemocnici pozrieť aj jej dcéra, teda Maťkova mama. „Malý bol potom však taký zvláštny, nesvoj. Tak sme už ďalšiu návštevu neodporučili,“ dodáva Janka. Otec chlapčeka Marek skončil vo väzbe, vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a neskôr aj z týrania blízkej a zverenej osoby.