Vražda Tomáša († 16) na súde, vypovedali susedia Judity: Čo počuli v osudný deň?!

Boli len niekoľko desiatok metrov od miesta brutálnej vraždy. Pred súd sa dnes postavili susedia z paneláka hrôzy, v ktorom bol v máji minulého roka 51 ranami dobodaný gymnazista Tomáš († 16).

Napriek tomu, že boli doma, ich výpovede viac svetla do prípadu, ktorý je opradený tajomstvom, nevniesli. Nový Čas má exkluzívne k dispozícii časť znaleckého posudku, kde je detailne popísané, ako vnímala Judita svojho najlepšieho kamaráta pred vraždou a po vražde.

Judita vchádzala do pojednávacej miestnosti so sklonenou hlavou a pohľad nevenovala ani svojim rodičom, ktorí ju spolu s jej sestrou Katarínou prišli podporiť. Na súde si vypočula výpovede svojich troch susedov, ktorí spomínali na osudný deň, keď vyhasol život jej najlepšieho kamaráta. „My sme Juditu poznali len z videnia, nebývali sme tam dlho,“ rozhovoril sa manželský pár z bytovky. Tínedžerku si pamätajú ako usmievavé a nenápadné dievča zo susedstva „Vždy pozdravila, slušne, milo,“ prezradil starší sused. V tragické popoludnie nebolo počuť v paneláku podľa neho žiadne výkriky. „Steny sú tam hrubé, nepočuli sme vôbec nič, žiaden krik alebo ruch. Nevšimli sme si ani to, že by tam vošiel alebo odchádzal odtiaľ nejaký neznámy človek,“ uzavrel sused.

Podobne reagovala aj suseda, ktorú delili od zomierajúceho Tomáša cez stenu naozaj len metre. „Tomáša som nepoznala vôbec, no Juditu som stretávala. Bolo to také milé usmievavé dievča. Keď sme zistili, čo sa stalo, boli sme šokovaní. Nepočuli sme žiadny krik ani volanie o pomoc. Aj keď u nás v bytovke nebolo nikdy počuť žiadne zvuky od susedov,“ vyjadrila sa žena bývajúca v tesnej blízkosti.

Obhajoba sa aj dnes na súde snažila spochybniť motív vraždy. Podľa informácií Nového Času majú na tento fakt poukazovať aj fotky, ktoré urobil Tomáš 15 minút pred smrťou. Na tých Judita s úsmevom varí čaj a on pokojne je jablko. V jej prospech plánujú využiť aj psychologický posudok, ktorý hovorí o tom, čo pre Juditu nebohý Tomáš znamenal. Z analýzy jej kresby vyplynulo ďaľšie tajomstvo.

„Tomáš pre ňu pravdepodobne spĺňal predstavu ideálneho partnera,“ napísal jeden zo znalcov s tým, že medzi dvojicou bolo dôverné priateľstvo, ktoré si chránila. Agresívne správanie malo byť reakciou na podnet, ktorý bol zdrojom ohrozenia, bezmocnosti a straty kontroly. „Z obsahu spisového materiálu a ani v rozhovore s obvinenou neboli zachytené známky nenávisti voči nebohému,“ konštatuje odborník v odpovedi na otázku, či jej konanie mohlo byť ovplyvnené nahromadenými vzťahovými problémami.

Prečo neprejavili ľútosť?

Ani včera nenašli v sebe silu prísť na súd Tomášovi rodičia. Nevedia si totiž predstaviť, ako by znášali ťarchu pojednávania. Jedna vec im ale nedá spávať. „Keď sú jej rodičia stále presvedčení o tretej osobe, prečo nám doteraz nikto nevyjadril sústrasť? Prečo nikto z nich neprejavil ľútosť nad vraždou Tomáška? Veď ho poznali a na druhý deň mali ísť spolu do Londýna,“ pýta sa mama zavraždeného tínedžera, ktorá prežíva najťažšie chvíle života. „Ľudia nám píšu veľa správ, zo Slovenska, zo zahraničia. Píšu nám fabulácie, ale držíme sa len faktov a fakty, ktoré máme k dispozícii, sú príšerné,“ povedala pre Nový Čas zdrvená Tomášova mama.