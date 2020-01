Mama zavraždeného Tomáša († 16) už nedokáže mlčať: Prvé slová o Judite! Rodina dostáva otrasné správy

Vraždu milovaného syna nesú veľmi ťažko. Rodičia gymnazistu Tomáša († 16), ktorého podľa obžaloby brutálne dobodala jeho najlepšia kamarátka Judita (17), prežívajú nevýslovný žiaľ.

Každý deň sa musia znova a znova vyrovnávať so stratou najdrahšej bytosti, akú v živote mali. Ich bolesť je taká veľká, že nedokázali prísť na prvé pojednávanie s obžalovanou Juditou, ktorá na súde tvrdila, že je nevinná. Na mieste činu bola podľa nej tretia osoba (falošný odpočtár) a práve tá vraždila. Po tomto už rodičia Tomáška nevydržali mlčať a prehovorili pre Nový Čas. Nad Juditinou výpoveďou a nad postojom jej rodičov, ktorí veria v jej nevinu, krúti Tomášova mama hlavou. „Keď sú jej rodičia stále presvedčení o tretej osobe, prečo nám doteraz nikto nevyjadril sústrasť? Prečo nikto z nich neprejavil ľútosť nad vraždou Tomáška? Veď ho poznali a na druhý deň mali ísť spolu do Londýna,“ pýta sa mama zavraždeného tínedžera, ktorá prežíva najťažšie chvíle života.

„Ľudia nám píšu veľa správ, zo Slovenska, zo zahraničia. Píšu nám fabulácie, napríklad, že obžalovaná má rada temné postavy z Harryho Pottera a že si ich zbierala aj na Pintereste. V knihe sa opisuje rovnaká smrť, akou prešiel Tomáško, 42 bodných rán, smrteľná do krku a väčšinu dostal, keď ležal na zemi... Takéto správy my s mužom od ľudí nečítame, ale držíme sa len faktov a fakty, ktoré máme k dispozícii, sú príšerné,“ dodáva zdrvená Tomášova mama.

Príde otec Tomáša

Proces s tínedžerkou obžalovanou z vraždy kamaráta pokračuje už dnes a pred sudcu sa postaví Tomášov otec Vladimír. Na pojednávaní sa očakáva aj prítomnosť rodičov Judity. „My jej veríme, je nevinná, Judita neklame,“ svorne vyhlasujú jej mama a otec. O tom, že Tomaš nezomrel rukami dievčiny, je presvedčená aj jej sestra Katarína. Slová Judity o jej nevine si na predchádzajúce pojednávanie pred dvoma týždňami prišla vypočuť teta nebohého študenta Monika. „Nebudem to komentovať,“ opúšťala súd po ôsmich hodinách svedectiev, zjavne rozrušená. Na vlastné uši si vypočula Juditin opis tragédie, podľa ktorého vraždila tretia osoba. „Tomáška mi už nič nevráti, dúfam a verím v spravodlivý trest,“ dodáva smutno jeho mama, ktorá by nemala prísť ani na dnešné pojednávanie. Zjavne je nad jej sily pozerať sa do očí dievčine, ktorá jej podľa obžaloby spôsobila takú strašnú bolesť.