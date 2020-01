Svedok Kováčik na súde: Exminister hospodárstva ma požiadal o dohodnutie stretnutie s Černákom

Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý je obžalovaný z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej, mal v roku 1997 požiadať prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, aby mu sprostredkoval stretnutie s banskobystrickým bosom Mikulášom Černákom.

Pavol Rusko si chcel podľa piatkovej výpovede Kováčika pred Okresným súdom (OS) Bratislava II od Černáka overiť, či mu niečo hrozí. Kováčik stretnutie sprostredkoval tak, že zavolal Milošovi Kaštanovi, bývalému komplicovi Mikuláša Černáka. Ten napokon aj stretnutie sprostredkoval. O obsahu stretnutia Kováčik nič nevie.

Ako Mikuláša Černáka, tak aj Miloša Kaštana pozná Kováčik od 80-tych rokov. Stretnutia s nimi boli skôr náhodné, napríklad pri ceste vlakom do školy z Banskej Bystrice do Brezna a na spoločenských podujatiach. Hlavného obžalovaného pozná svedok od roku 1996. Volzová bola, podľa jeho výpovede, distingvovaná dáma a obžalovaný Pavol Rusko s ňou nemal dobrý vzťah. Mal s ňou mať problémy, o detailoch však Kováčik informácie nemá. Svedok nepozná osoby z prostredia bratislavskej skupiny sýkorovcov, nevylúčil však, že sa stretol náhodne na nejakej spoločenskej akcii so zavraždeným bosom Petrom Čongrádym.

Obžalovaného exriaditeľa televízie pozná preto, že Kováčikova firma vyrábala dva programy, ktoré vysielala Markíza, kde bol vtedy Pavol Rusko spolumajiteľ. V tom období sa stretávali dosť často. Intenzívnejší vzťah s ním mal v roku 1998.

V kauze prípravy vraždy sú okrem Pavla Ruska obžalovaní bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický boss Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan. Proces sa opäť koná v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave.