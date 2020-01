Slovinský útočník Andraž Šporar (25) je oficiálnym hráčom Sportingu Lisabon, na svojom webe o tom informoval portugalský klub.

„Som veľmi rád, že môžem podpísať zmluvu so Sportingom. Dúfam, že spolu dokážeme dosiahnuť veľké veci, “ povedal pre klubový web. Hviezda Slovana Bratislava tak oficiálne prestupuje do Sportingu so zmluvou na päť sezón.

Informácie budeme aktualizovať.