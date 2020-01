Krásne gesto! Nemecký tenista Alexander Zverev (22) sa rozhodol, že za každé víťazstvo na grandslame Australian Open venuje Austrálii 10 tisíc austrálskych dolárov.

Pokiaľ celý turnaj vyhrá, daruje celé prize money! "Nepatrím k najväčším favoritom, ale ak by som to dokázal, venoval by som celú odmenu, do posledného centu," povedal Zverev pre web krone.at.