Celebritná lekárka Pallová odhalila nekalé praktiky kozmetičiek: Za pravdu až pred súd?!

Varovanie pre všetky ženy! Celebritná lekárka Alena Pallová (40) sa na svojej estetickej klinike často stretáva s poriadne pokazenou prácou kozmetických salónov.

Práve tam totiž slečny bez adekvátneho vzdelania praktizujú zákroky, ktoré sú bez osvedčenia zakázané. Dokonca tým ohrozujú zdravie samotných zákazníčok. Pallová sa tak rozhodla upozorniť na tieto nekalé kroky žien prahnúcich po bohatstve. Za ukázanie pravdy však dostala vyhrážky o súdnych sporoch! Čo na to lekárka hovorí?!

Pallová rozpútala doslova hystériu. Kým ženy, ktoré obľubujú estetické zákroky, sú jej za príspevky vďačné, dotknuté kozmetičky či majiteľky salónov si búchajú hlavu o stenu. Alena totiž uverejnila kozmetičky, ktoré nemajú odbornosť vykonávať zákroky.

„Aplikácia botulotoxínu a kyseliny hyalurónovej do kože a svalu je zdravotný úkon, ktorý môžu vykonávať len lekári. Poskytovať zdravotné úkony môžu len centrá s povolením na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v rôznych medicínskych odboroch, pričom musia zamestnávať atestovaného lekára,“ vysvetlila Novému Času Pallová, ktorá pokračovala: „Sestričky, kozmetičky a iné osoby bez ukončeného medicínskeho vzdelania nemôžu poskytovať zdravotné úkony.“

V dnešnom svete sa akosi roztrhlo vrece s „odborníčkami“ na krásu. „Veľa kozmetičiek sa prezentuje, že sú lekárky, alebo že boli odborne školené. Uvedú siahodlhý príklad, u ktorých lekárov sa školili a čo všetko dokázali. Stále ale aplikovať nemôžu,“ písala na sociálnej sieti Pallová. Tá sa po tejto kritike nevyhla vyhrážkam. „Kozmetičky mi v strachu posielajú rôzne zvieracie pomenovania, iné sa vyhrážajú súdmi či trestnými oznámeniami a zbytočne hlboko klesajú. Hazard s krásou.“

Reakcia pre kozmetičku

Alena dokonca uverejnila aj správu od jednej zo spomínaných. „Dobrý deň, akurát mi kamarátka poslala obrázok, že ste napísali, že neaplikujem legálne kyselinu hyalurónovú... Aplikujem kyselinu hyalurónovoú hyalurónovým perom, ktoré je povolené a školia sa na to kozmetičky, poprípade vám môžem poslať certifikát a aj aktuálne školenie,“ napísala jej jedna z kozmetičiek.

Reakcia lekárky prišla okamžite a slečnu doslova upratala: „Je to nelegálne a firmy by vás na to nemali školiť. Vy vpravovať injekčne látky do kože nemôžete a je jedno či perom, ceruzkou, ihlou alebo zázračným zariadením. Zamyslite sa a zvážte svoje aj klientove riziká.“

Pallová stále prízvukuje: „Najdôležitejšie nakoniec, pri každom injekčnom zákroku hrozia aj fatálne komplikácie, ak daný neodborník, ktorý zákrok vykonáva, neovláda anatómiu a riziká aplikácií,“ dodala pre Nový Čas lekárka, podľa ktorej museli za minulý rok v jej inštitúte z celkového počtu úkonov riešiť až 30 percent takých, ktoré bole spackané od neodborníkov. Bohužiaľ, niektoré neúspešne. Isté však je, že Alena chcela hlavne upozorniť ženy, aby si poriadne vyberali, komu sa zveria do rúk.