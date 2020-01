Masaker slovenských tenistov na Australian Open: Takto sa vyhovárali po vypadnutí v prvom kole!

Jedna veľká mizéria! Slovenskí tenisti sa na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open predviedli v katastrofálnej forme.

Dlhých 25 rokov sa Slovensko mohlo pýšiť tým,V rozpätí necelých piatich mesiacov sa však táto vzácna bilancia hneď dvakrát porušila.

Na nevydarené vystúpenie z US Open 2019 nadviazali slovenskí reprezentanti aj v Melbourne. Ani jeden zo štyroch slovenských účastníkov hlavnej súťaže neprešiel cez brány prvého kola na Australian Open. Viktória Kužmová s Annou Karolínou Schmiedlovou favorizované súperky Juliu Görgesovú, resp. Belindu Benčičovú neprekvapili a nepodarilo sa im získať ani set. Najbližšie k postupu do druhého kola mal zo Slovákov v mužskej dvojhre Norbert Gombos. Duel so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom mal výborne rozohraný, viedol 2:1 na sety, ale napokon prehral v piatich setoch.

Viktória Kužmová (21):

Súperka: Julia Görgesová (1:6, 2:6)

Postavenie v rebríčku: 60. miesto

Ako zdôvodnila prehru: „Určite to nebol najlepší výkon. Súperka hrala dobre a ja som nebola dostatočne rýchla, aby som mohla niečo urobiť. Poznáme sa dobre, čakala som ťažký zápas. Bolo to o tom, či dokážem hrať rovnako rýchlo ako ona, ale nevyšlo to.“

Norbert Gombos (29):

Súper: Alejandro Davidovich Fokina (6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 2:6)

Postavenie v rebríčku: 113. miesto

Ako zdôvodnil prehru: „Začal som veľmi dobre. Úvodný set som získal vo svoj prospech a hneď v úvode druhého som mal brejk, no nedokázal som ho potvrdiť. Vo štvrtom sete som nevyužil dva či tri brejkbaly. Veľká škoda, že na začiatku piateho setu mi súper ušiel na 3:0 a mal dvojitý brejk.“

Jozef Kovalík (27):

Súper: Pablo Carreňo-Busta (4:6, 6:3, 1:6, 6:7)

Postavenie v rebríčku: 139. miesto

Ako zdôvodnil prehru: „Mám radosť, že som hral v hlavnej súťaži. Nastúpil som proti favorizovanému súperovi, ktorému som zobral set. Na víťazstvo proti tak kvalitnému súperovi to ale, samozrejme, nestačilo.“

Anna Karolína Schmiedlová (25):

Súperka: Belinda Benčičová (3:6, 5:7)

Postavenie v rebríčku: 203. miesto

Ako zdôvodnila prehru: „Škoda, pretože sa mi hralo naozaj dobre. Aj som sa na kurte dobre cítila. Dnes ma sklamal servis, v dôležitých momentoch som si neudržala podanie.“