Dnes to vypuklo! Vône, chute a farby sa skoncentrujú na medzinárodných veľtrhoch cestovania a gastronómie

Gastronomické novinky, potraviny, víno a káva z celého sveta, lokálne aj exotické produkty, skvelé súťaže, fantastické kulinárske show s kuchármi zvučných mien, technológie a vybavenie pre gastroprevádzky a k tomu tisícky tipov, inšpirácií a rád pre cestovanie na Slovensku i v zahraničí – práve dnes v bratislavskej Inchebe štartujú obľúbené medzinárodné veľtrhy cestového ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro, ktoré budú zážitkom pre milovníkov jedla aj ľudí s túlavými topánkami. Na čo všetko sa až do nedele 26.1. môžete tešiť?

Živá škola varenia...

...ale aj gastronomické technológie a vybavenie pre hotely, kaviarne, bary a reštaurácie, súťaž vo varení naživo, umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny a množstvo ďalších prestížnych gastronomických disciplín a súťaží vás vtiahne do sveta chutí a vôní. Do pozornosti dávame aj workshop zdobenia koláčikov s cukrárkou Luciou Gažovou z Lulus Bakery.

Molekulárna gastronómia, moderný slovenský streetfood a svetové drinky

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Množstvo šéfkuchárov a cukrárov z renomovaných podnikov príde na veľtrh Danubius Gastro ukázať svoje umenie. Napríklad, Vojto Artz – prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a šéfkuchár Metro – vás uvedie do tajov molekulárnej gastronómie; executive chef podnikov Hotel Loft a FABRIKA The beer pub Dano Hrivňák predstaví koncept moderného slovenského stretfoodu a cukrár hotela Zámok Šimák, Tomáš Pikáli, predvedie sezónne recepty zo zámku. Nebude chýbať moderná mixológia v podaní najlepších barmanov z rôznych krajín, ktorí si zmerajú svoje sily na súťaži MASTER CUP 77 2020 PROFI MIXOLOGY.

Všetko o káve v Kávovom mestečku

Na veľtrhu Danubius Gastro si môžete pozrieť súťaž v príprave obľúbených kávových nápojov, ale aj miešaných drinkov či alternatívnych príprav kávy SLOVAK BARISTA CUP. Aká je správna príprava espressa, ako by malo vyzerať správne cappuccino či aké recepty sa používajú na rôzne alternatívne prípravy kávy ako chemex, aeropress, džezva či V60 – dozviete sa od profesionálov v Kávovom mestečku.

Cesta okolo celého sveta...

...nie za osemdesiat, ale za štyri dni. To vám garantuje cestovateľský veľtrh a ak ešte nie ste rozhodnutí, kam sa pozrieť v roku 2020, tu pravdepodobne nájdete odpoveď. Z bohatej ponuky si vyberú dobrodruhovia aj tí, ktorých viac láka vylihovanie na pláži. Tešiť sa môžete nielen na zastúpenie celého Slovenska, ale aj okolité krajiny a klasiku v podobe Chorvátska, Talianska, Čiernej Hory či Slovinska. Nebude chýbať lákavá exotika v podobe Indonézie, Dominikánskej republiky a Kuby. Novinkou na veľtrhu sú zasa Gruzínsko či Moldavsko. Tipy na výlety či dovolenky doplnia praktické informácie o doprave, vízach, stravovaní, zdravotnej starostlivosti či poistení, aby bola vaša cesta skutočne bezproblémová. Hlavným partnerom cestovateľského veľtrhu je Moravskoslezský kraj, ktorý si pre návštevníkov nachystal prezentácie svojich krás aj množstvo súťaží a zábavy.

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Nevynechajte ani skvelý festival cestovateľských filmov Camera Slovakia – Bubo Bál a zažite svetové dobrodružstvá!

Všetky sprievodné programy a ich časy nájdete na webe www.incheba.sk