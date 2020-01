Kvôli rakovine zaškrtila Maria dcéru († 9) a sama vyskočila z okna paneláka: Nepredvídateľná hra osudu

Dvadsaťdeväťročnú matku dohnala vážna diagnóza až k ohavnému činu.

Maria Russkikh sa psychicky zrútila, zaškrtila svoju deväťročnú dcérku a následne vyskočila z okna na 8. poschodí. Záchranárom sa však podarilo Ruske zachrániť život, píše portál Mirror.

Podľa miestnych zdrojov, upodozrieva polícia ženu z ubitia a zaškrtenia vlastnej dcérky. Po vražde sa pokúsila spáchať samovraždu skokom z okna. Susedia ju našli ležať v snehu a stonať od bolesti. Zavolali sanitku, ktorá ju previezla do nemocnice v Novosibirsku. "Žena bola takmer nahá. Nohy a ruky mala pokryté krvou, no na tele nemala žiadne rany. Opýtal som sa jej, čo sa stalo, ale neodpovedala," opísal situáciu svedok. "Povedala mi len, že potrebuje pomoc, pretože si necíti ruky a nohy," dodal.

Po prevoze Marie do nemocnice, vošli policajti do jej bytu a ostali v šoku. Neďaleko dverí našli ležať bezvládne telo dievčaťa († 9) v kaluži krvi. Forenzný vyšetrovateľ uviedol, že dieťa niekto udrel do hlavy ťažkým predmetom a následne ho uškrtil. Krv na tele Marie patrila jej zavraždenej dcérke, vyhlásili policajti.

Zúfalá mama, ktorej diagnostikovali rakovinu, nechala v byte aj list na rozlúčku. "Nedokážem žiť s tými neznesiteľnými bolesťami hlavy. Odpust mi," stálo v liste podľa zdroja. Na konci bolo napísané, že svoju dcérku veľmi miluje.

Maria sa momentálne zotavuje v nemocnici z mnohopočetných zlomenín, ktoré utrpela pri páde. Lekári tvrdia, že jej zranenia sú vážne, no je v stabilizovanom stave. Po prepustení z nemocnice poputuje Ruska rovno do cely.