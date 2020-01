Šťastné úsmevy zakrývali tajomstvo: Vanessa dala manželovi ultimátum, brutálne rozhodnutie muža

Šikovná učiteľka, oddaná mama a lojálna manželka zomrela krutým spôsobom. Vanessa mala mnoho úloh vo svojom živote a bola oddaná každej z nich.

Vanessa († 30) žila v Massachusetts s manželom Andrewom MacCormackom a ich ročnou dcérkou. Pracovala ako učiteľka na základnej škole a pre vášeň k profesii ju zbožňovali žiaci aj kolegovia. Napriek množstvu práce nezanedbávala ani rodinu a priateľov. Bola ochotná spraviť všetko preto, aby mala jej dcérka skvelý život, no kvôli ohavnému činu ju nikdy neuvidí vyrastať.

Napriek úsmevom na fotkách to medzi manželmi poriadne škrípalo. Do vzťahu sa im votreli drogy, Andrew (31) začal užívať kokaín. Za týždeň bol schopný minúť aj stovky dolárov. Rýchlo mu dochádzali peniaze, tak okrádal Vanessu a napokon predal aj obrúčku.

V auguste 2017 sa Andrewova závislosť začala vymykať spod kontroly. Vanesse došla trpezlivosť a manželovi sa vyhrážala rozvodom a predajom domu, napísal portál Mirror. Manželovi dala ultimátum, buď ona alebo drogy. O mesiac neskôr sa rodina nemohla skontaktovať s Vanessou, preto zavolali zaťovi. Andrew im tvrdil, že sa stará o dcérku, aby si manželka mohla zacvičiť, no taktiež mu neodpisuje na správy.

Karen, mama zavraždenej, volala so zaťom, keď vošiel do domu a začal šialene kričať. "Zavolajte 911! Ona je mŕtva," zneli slová, na ktoré nikdy nezabudnú. Andrew zavolal pomoc, po príchode sa policajtom naskytol traumatický pohľad. Vanessu našli v izbe mŕtvu s igelitovou taškou na hlave. Na tele sa našlo aj bodné poranenie. Policajti neskôr zistili, že z kuchyne zmizol veľký nôž. Vanessa mala na krku tiež známky po škrtení. Vyšetrovatelia na súde poznamenali, že v dome bolo cítiť bielidlo, s ktorým sa páchateľ snažil vyčistiť miesto činu.

Po násilnej smrti žialila rodina spoločne. Andrew dokonca objímal zdrvenú švagrinú Angelu. Ani v nočnej more by im nenapadlo, kto je zodpovedný za smrť ich milovanej. Andrew sa stal hlavným podozrivým a zatkla ho polícia. Muž tvrdil, že keď našiel manželku kontroloval jej životné funkcie, no vyšetrovatelia nenašli žiadnu DNA, ktorá by potvrdila jeho slová. Dokonca žene nechal na hlave aj igelitovú tašku. Polícia neobjavila ani žiadne známky cudzieho vniknutia do domu.

Zdrvenú rodinu šokoval chladnokrvný čin muža, ktorého privítali s otvorenou náručou a spoločne trúchlili. Andrew pred súdom popieral, že manželke ublížil. Súd ho uznal vinného z vraždy prvého stupňa a zvyšok života strávi za mrežami. Napriek rozsudku naďalej tvrdí, že je nevinný.