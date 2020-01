Prekvapenie! Pamela Anderson sa piatykrát vydala: Výberom ženícha zaskočila

Prekvapenie! Pamela Anderson (52) povedala svoje „áno“ piatemu manželovi. Za svojho vyvoleného si zvolila filmového magnáta a producenta filmov o Batmanovi Jona Petersa (74).

Ako uvádza portál ET online, zaľúbenci sa zobrali na súkromnom obrade v kalifornskom Malibu 20. januára za prítomnosti svojich detí. Spoločne vychovávajú synov Brandona a Dylana a Jonove dcéry Caleigh, Skye a Kendyl. Novinku priniesol v utorok portál Hollywood Reporter.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Pamela a Jon spolu randili už pred tridsiatimi rokmi, avšak rozišli sa. Prednedávnom sa ich cesty opäť spojili a teraz tvoria manželský pár. Jon Peters sa pre médiá vyjadril, že s Pamelou túžil byť neuveriteľných 35 rokov.

Svadba zaľúbencov Pociskovej a Tůmu už tento rok? Veľavravná odpoveď populárneho herca

„Pamela nikdy úplne nevidela svoj umelecký potenciál. Je toho omnoho viac, ako ukazuje na prvý pohľad, inak by som ju tak veľmi nemiloval. Všade sú krásne dievčatá. Mohol som si vybrať, ale aj po 35 rokoch som chcel len Pamelu. Robí ma divokým tým správnym spôsobom. Inšpiruje ma. Chránim ju a správam sa k nej spôsobom, aký si zaslúži,“ vyznal svoju lásku 74-ročný Jon Peters.

Pre Jona aj Pamelu ide v poradí o piate manželstvo. Portál ET oslovil Pamelu v novembri v roku 2015 a v tom čase povedala, že sa už nikdy nechce vydávať. „Manželstvo je ťažké. Už to neurobím. Urobila som toho dosť,“ povedala Pamela.

Médiám sa zverila, čo všetko by musel potenciálny partner urobiť, aby si získal jej srdce. „Ukázať mi niečo nové. Každý človek je cestou do neznáma. Je to o dôvere v divočinu. Niekedy to vyžaduje trpezlivosť, dôveru a pohľad na celkový obraz. Myslím si však, že to ide oboma spôsobmi. Ľahko strácam záujem. Chcem, aby ma muž učil. Chcem, aby sa so mnou zaobchádzalo ako so ženou. Stačí byť človekom – buďte citliví, buďte silní, múdri a milí,“ uviedla v minulosti Pamela.

Pamela bola v minulosti vydatá za rokerov Tommiho Leeho a Kida Rocka a dvakrát bola vo zväzku s profesionálnym hráčom pokru Rickom Salmonom. Peters, zamestnaním pôvodne kaderník, sa v Hollywoode stal známym vďaka románu s herečkou Barbarou Streisandovou, pričom robil producenta jej verzii filmu Zrodila sa hviezda (A Star is Born). V 80. a 90. rokoch bol producentom série filmov o Batmanovi režiséra Tima Burtona. Peters sa mal s Pamelou zoznámiť ešte v 80. rokoch vo vile Hugha Hefnera - zakladateľa pánskeho erotického časopisu Playboy, pričom už krátko po tomto stretnutí ju prvýkrát požiadal o ruku.