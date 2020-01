Ozzy Osbourne po roku vyšiel s pravdou von: Nevyliečiteľná choroba!

Sedemdesiatjedenročný britský rocker Ozzy Osbourne oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. O svojej diagnóze vie už takmer rok, povedal v relácii Good Morning America televízie ABC.

"Je mi lepšie, teraz priznávam svojim fanúšikom, že mám Parkinsonovu chorobu," povedal Osbourne. "Zatajovať niečo je ťažké - nikdy sa s tým necítite dobre. Cítite sa previnilo. Utajovanie mi veľmi nejde," dodal. "Pred necelým rokom som bol v otrasnom stave," opisuje hudobník, ktorý sa preslávil pôsobením v heavymetalovej kapele Black Sabbath aj počas sólovej kariéry.

Jeho zdravotný stav zhoršilo aj to, že spadol a musel na operáciu krku, po ktorej mal "pošramotené" všetky nervy. Od operácie má vraj jednu ruku znecitlivenú. Vlani vo februári a marci zrušil koncertné turné nazvané No more tours 2. Fanúšikom vtedy tvrdil, že potrebuje nabrať sily po zápale pľúc. V súčasnosti sa Osbourne cíti lepšie a je odhodlaný znovu vyraziť na turné, jeho manželka Sharon ale povedala, že v apríli ho čaká liečba vo Švajčiarsku. V novembri má vystúpiť v pražskej O2 aréne spoločne s britskou kapelou Judas Priest.

Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Ľudia s touto diagnózou postupne nie sú schopní ovládať alebo kontrolovať svoj pohyb. Toto ochorenie je nevyliečiteľné, je však možné utlmiť jeho príznaky a spomaliť jeho priebeh.