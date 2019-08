Ozzy Osbourne sa rozplakal ako malé dieťa: Všetko je to kvôli jeho synovi!

Interpret, ktorý sa v minulosti tiež rozviedol, nechcel, aby jeho syn zažil rovnakú bolesť.

Anglický spevák Ozzy Osbourne sa rozplakal, keď sa dozvedel o rozvode jeho syna Jacka s Lisou Stelly. Dvojica sa zosobášila v roku 2012 a má spolu tri deti. "Keď Jack prezradil, že sa rozvádza, Ozzy sa rozplakal a povedal, že plače, pretože vie, ako to bude syna bolieť, keďže on sám sa v minulosti rozviedol. Nechcel, aby tú bolesť musel podstúpiť aj jeho syn. Pre Jacka to bolo náročné obdobie, rozvod bol naozaj náročný a vzalo ho to," uviedla pre magazín People spevákova 66-ročná manželka Sharon Osbourne. Sedemdesiatročný Osbourne bol v období 1971 - 1982 ženatý s Thelmou Riley.

John Michael „Ozzy“ Osbourne sa preslávil ako spevák heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame. Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013. Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13.

Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010. Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 - 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.