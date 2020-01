Pomôcť Austrálii chce aj Zverev: Za každú výhru sľúbil poriadny balík

Nemecký tenista Alexander Zverev sa pridal k športovcom ochotným pomôcť požiarmi sužovanej Austrálii.

Po utorkovom víťazstve v 1. kole dvojhry mužov na grandslamovom Australian Open v Melbourne nad Marcom Cecchinatom z Talianska 6:4, 7:6 (4), 6:3 zožal siedmy nasadený hráč ovácie publika, keď v pozápasovom rozhovore vyhlásil:"Austrália je každý rok na viac ako mesiac naším prechodným domovom. Všetci vieme, čo sa deje v krajine pre požiare so zvieratami, s ľudmi, ktorí prichádzajú o svoje domovy. Preto som sa rozhodol, že za každý môj víťazný zápas venujem 10 000 dolárov do fondu na pomoc pri obnove. Aj keď nie som favorit na celkový triumf na tomto turnaji, v prípade zisku trofeje venujem celú finančnú odmenu do posledného centu."

Austrálsky búrlivák Nick Kyrgios na nedávnom ATP Cupe sľúbil, že za každé svoje eso v januári venuje 200 dolárov obetiam ničivých požiarov. Zbierku spustil hneď 20 esami. V 1. kole na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji roka pokoril Taliana Lorenza Sonega 6:2, 7:6 (3), 7:6 (1), pričom mu v Melbourne Arene nasúkal 14 es.

Americká legenda John McEnroe bol v minulosti tiež aktérom rôznych výstrelkov či situácií, ktoré sa vymykali z rámca slušného správania. Práve on často patril ku kritikom temperamentného Kyrgiosa, ale tentoraz ocenil jeho počin. Navyše, sám sa k nemu pridal a za každý jeden víťazný set austrálskej hviezdy na Australian Open dá na rovnaký účel 1000 dolárov. "Som na teba hrdý," poznamenal McEnroe na adresu Kyrgiosa, ktorý sa poďakoval sedemnásobného grandslamovému víťazovi: "Vážim si to a opäť sa roztrhám pre tento dôvod."