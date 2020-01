Monfils prišiel do Austrálie s bolestivou rukou: Kuriózne zranenie ho obmedzuje

Kuriózne zranenie obmedzuje tenistu Gaela Monfilsa (33) tesne pred vstupom do Australian Open.

Tridsaťtriročný Francúz do Melbourne dorazil s opuchnutou dominantnou rukou a priznal, že si ju pomliaždil už v decembri pri hraní videohry.

Úvodný zápas desiaty hráč rebríčka zvládol dokonale, keď Lu Yena-Hsuna z Taiwanu zdolal v troch setoch 6:1, 6:4 a 6:2.

Monfils sa zranil už v decembri. V záchvate hnevu sa udrel o posteľ a dodnes pociťuje následky. "Hral som v spálni videohru a pravou rukou som udrel do čela postele. Ideálnou liečbou by bol odpočinok, ale to nejde. Tak som si vzal protizápalové lieky, urobil som si ľadový zábal a upravil tréningy. Už je to lepšie," priznal víťaz ôsmich turnajov na okruhu ATP a dodal, že najhoršie sú pre neho voleja.

O Australian Open nechcel Monfils prísť a úvodný grandslam sezóny absolvuje už po pätnástykrát. Najďalej došiel pred štyrmi rokmi do štvrťfinále.

Muži - dvojhra - 1. kolo:

Peter Gojowczyk (Nem.) - Christopher Eubanks (USA) 7:6 (1), 6:3, 4:6, 6:0, Andrej Rubľov (17-Rus.) - Christopher O'Connell (Aust.) 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (5), Alex Bolt (Aust.) - Albert Ramos (Šp.) 7:6 (1), 1:6 (6), 5:7, 6:1, 6:4, Daniil Medvedev (4-Rus.) - Frances Tiafoe (USA) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Gael Monfils (10-Fr.) - Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6:1, 6:4, 6:2, Nick Kyrgios (23-Aust.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:2, 7:6 (3), 7:6 (1), Taylor Harry Fritz (29-USA) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:3, 6:3, Andreas Seppi (Tal.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:4, 6:4, 7:6 (3), Juiči Sugita (Jap.) - Elliot Benchetrit (Fr.) 6:2, 6:0, 6:3, Nikolos Basilašvili (26-Gruz.) - Kwon Soon Woo (Kór.rep.) 6:7 (5), 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, Alexei Popyrin (Aust.) - Jo-Wilfried Tsonga (28-Fr.) 6:7 (5), 6:2, 6:1 - Tsonga skreč, Filip Krajinovič (Srb.) - Quentin Halys (Fr.) 7:6 (7), 7:6 (1), 3:6, 4:6, 7:5, Fernando Verdasco (Šp.) - Jevgenij Donskoj (Rus.) 7:5, 6:2, 6:1, Ernests Gulbis (Lot.) - Felix Auger-Aliassime (20-Kan.) 7:5, 4:6, 7:6 (4), 6:4, Aljaž Bedene (Slov.) - James Duckworth (Aust.) 6:4, 6:7 (5), 6:7 (5), 6:2, 6:4, Stan Wawrinka (15-Švajč.) - Damir Džumhur (BaH) 7:5, 6:7 (4), 6:4, 6:4, Michael Mmoh (USA) - Pablo Andujar (Šp.) 6:1, 6:4, 6:4, Karen Chačanov (16-Rus.) - Mario Vilella Martinez (Šp.) 4:6, 6:4, 7:6 (4), 6:3, Tennys Sandgren (USA) - Marco Trungelliti (Arg.) 6:1, 6:4, 7:5, Jordan Thompson (Austr.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:2, Marc Polmans (Austr.) - Michail Kukuškin (Kaz.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (8), 6:4, Mikael Ymer (Švéd.) - Jasutaka Učijama (Jap.) 6:4, 6:1, 6:2, Rafael Nadal (1-Šp.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:2, 6:3, 6:0, Fabio Fognini (12-Tal.) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 6:7 (3), 6:4, 6:3, 7:6 (5), Hubert Hurkacz (31-Poľ.) - Dennis Novak (Rak.) 6:7 (4), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4, Benoit Paire (21-Fr.) - Cedrik-Marcel Stebe (Nem.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2), 6:0, Dominic Thiem (5-Rak.) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 7:5, 6:2, Dušan Lajovič (24-Srb.) - Kyle Edmund (V. Brit.) 7:6 (7), 6:3, 7:6 (4), John Millman (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (3), 6:3, 1:6, 7:5, Cristian Garin (Čile) - Stefano Travaglia (Tal.) 6:4, 6:3, 6:4, Tommy Paul (USA) - Leonardo Mayer (Arg.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, Roberto Bautista Agut (9-Šp.) - Feliciano Lopez (Šp.) 6:2, 6:2, 7:5, Jannik Sinner (Tal.) - Max Purcell (Austr.) 7:6 (2), 6:2, 6:4, Miloš Raonič (32-Kan.) - Lorenzo Giustino (Tal.) 6:2, 6:1, 6:3, Marin Čilič (Chor.) - Corentin Moutet (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4, Diego Schwartzman (14-Arg.) - Lloyd Harris (JAR) 6:4, 6:2, 6:2, Tacuma Ito (Jap.) - Prajnesh Gunneswaran (India) 6:4, 6:2, 7:5.