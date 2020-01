Bratislava rieši ďalší problém s karloveskou radiálou: Ako chceme znížiť hluk električiek

Kde je pravda? Napriek tomu, že obnova Karloveskej radiály bola sprevádzaná menšími problémami, nakoniec sa jej obyvatelia bratislavskej Karlovej Vsi dočkali.

Niektorí z nich sa však nedokážu vyrovnať s hlučným prostredím, ktoré ich podľa ich slov oberá o kvalitný spánok. Preto sa rozhodli podpísať petíciu – v nej vyjadrujú pohoršenie voči nadmernému hluku, ktorý mali zaznamenať najmä ľudia žijúci v bezprostrednej blízkosti električkovej trate. Nový Čas zisťoval, či je hnev obyvateľov oprávnený a ako na situáciu reaguje magistrát.

Obyvatelia, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti Karloveskej radiály sa sťažujú na hluk. Spísali preto petíciu, v ktorej mesto, Dopravný podnik Bratislava i ďalšie úrady informujú, že prejazdy električiek po zrekonštruovanej trati vytvárajú rezonujúci hluk, ktorý podľa nich prevyšuje parametre novej trate a hygienickej úrovne. „Svojím podpisom jednoznačne potvrdzujem nadmerný hluk, v určitých situáciách až extrémny, zaznamenaný bezprostredne v priľahlých bytoch, a to odo dňa spustenia novej prevádzky električkovej trate v Karlovej Vsi. Namerané hodnoty na balkóne sú viac ako 70 db, v byte presahovali hodnotu 57 až 60 db,“ uviedol Miloš Beladič, ktorý sa pod petíciu podpísal ako prvý.

Neskôr sa k nemu pridalo vyše 120 ďalších ľudí, ktorí žiadajú predbežným opatrením o zamedzenie hlučnosti a odstránenie nežiaducich účinkov hluku a vibrácii po každom prejazde električky. „Jedným z opatrení je zníženie rýchlosti v danej lokalite na polovicu, ak nie viac, a to do času, kým sa definitívne odstránia technické chyby električkovej trate,“ píše Beladič.

Nový Čas sa vydal na miesta v okolí radiály a oslovil tamojších obyvateľov. Väčšina z nich sa paradoxne vyjadrila, že žiaden hluk nevníma. „Absolútne som nič nezaregistrovala, práve naopak, prišlo mi, že je trať tichšia a je to cítiť hlavne keď človek ide v tej električke,“ prezradila Zuzana (65).

Hlučnosť zmerajú

Informácie o petícii potvrdil aj hovorca magistrátu Peter Bubla s tým, že sa ňou magistrát zaoberá a v rámci toho sa mesto chystá aj na meranie hlučnosti. „Platí, že kvalita odovzdaných prác je pre nás dôležitá. V prípade, ak sa potvrdí, že niektoré práce neboli vykonané tak, ako mali byť, mesto bude žiadať nápravu,“ povedal.

Podľa neho však treba zobrať do úvahy fakt, že nie všetko na trati a v jej okolí je úplne dokončené. Na niektorých miestach dokonca chýba rozchodník v koľajisku či vegetačné úpravy popri trati, ktoré majú vo prispieť k zníženiu hluku.

Toto požadujú od mesta

- predbežným opatrením zamedziť hlučnosť

- odstrániť nežiaduce účinky hluku a vibrácií po každom prejazde

- v súvislosti s uvedenými znížiť rýchlosť električiek na polovicu, kým sa technické chyby trate neodstránia

Čo na to obyvatelia mestskej časti?

Zuzana (65) - hluk nevníma

- Počula som o tom, a som z toho prekvapená. Absolútne som nič nezaregistrovala, práve naopak, prišlo mi, že je trať tichšia a je to cítiť hlavne, keď človek ide v tej električke.

Zuzana (39) - hluk nevníma

- Neviem o tom, že by tu bol hluk a vôbec nepoznám ani nikoho, kto by sa sťažoval.

Anna (36) - hluk nevníma

- Ja vôbec nevnímam ten hluk a nepočujeme vôbec nič. Mne osobne neprídu zásadne hlučnejšie ako predtým, myslím si, že je to úplne v pohode. Môže to byť spôsobené aj tým, že tie staršie električky hrkajú viac ako tie nové. Ale určite to nie je kritické.

Petra (25) - hluk vníma

- Ten hluk je mimoriadne citeľný a najmä tu v týchto bytovkách v blízkosti trate. Je to veľmi počuť a človek naozaj nemôže poriadne spať, ak to tu hučí. Určite by bolo treba s tým niečo urobiť, pretože je to nepríjemné hlavne pre starších ľudí.

Aké sú pásma hluku?

0 db - bezzvukovosť je pre človeka škodlivá, je to hodnota pod absolútnym prahom počuteľnosti (vákuum)

do 30 db - normálne prírodné prostredie (tikanie hodín)

30 - 65 db - prirodzený hluk, pre človeka môže byť za určitých okolností škodlivý, rozhodujúci je vzťah človeka k hluku (písací stroj, malý ventilátor, normálny rozhovor)

65 - 95 db - absolútny hluk, pre človek aje škodlivý bez ohľadu na duševný postoj, má nepriaznivé účinky. Môže spôsobiť poruchy sluchu. (veľmi rušné križovatky, továrenské haly)*

95 -130 db - hluk takéhoto rozsahu spôsobuje bolesti sluchového orgánu (hluk štartujúceho lietadla a veľkých strojov)

nad 130 db - prah bolesti, hluk takého rozsahu poškodzuje vnútorné ucho, spôsobuje pretrhnutie bubienka (štart rakety, výbuch granátu)

* hodnoty, ktoré nameral iniciátor petície M. Beladič