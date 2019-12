Dopravný podnik vynovuje vozový park: Staré karosy nahradia autobusy z Turecka

Pribudnú nové kúsky! Dopravný podnik Bratislava (DPB) ukončil hodnotenie ponúk na dodávku 70 kusov kĺbových autobusov pre bratislavskú mestskú hromadnú dopravu.

Ako najvýhodnejší sa ukázal turecký výrobca Otokar, ktorého autobusy nahradia už vyše 26-ročné karosy. DPB však z vlastnej iniciatívy najskôr predložil zákazku kvôli transparentnosti na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie.

Do súťaže boli predložené ponuky štyroch uchádzačov. Z nich najlepšiu cenu a najnižšie náklady na údržbu ponúkla turecká značka Otokar s modelom Kent C. Autobusy tohto typu budú na Slovensku novinkou, doteraz ich neprevádzkovalo žiadne slovenské mesto. Ďalšími uchádzačmi boli spoločnosti SOR Libchavy, Solaris Bus & Coach a Mercedes-Benz Slovakia. „Zmluvu s víťazným uchádzačom DPB podpíše až po kontrole obstarávania,” uviedol Matej Michlík za dopravný podnik. Ako dodal, bude to už o pár mesiacov a znamená to definitívnu rozlúčku so starými karosami.

Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254 950 €. „To je menej, než cena najlacnejších autobusov obstarávaných v minulosti,“ dodal. Podľa jeho slov vďaka nižšej cene ušetrí DPB všetkým občanom mesta vyše 5 miliónov €. Za tie bude možné nakúpiť napríklad až 20 ďalších vozidiel. „Dopravný podnik požaduje celkovú záruku 3 roky, 10 rokov na konštrukciu a karosériu a stanovuje sankcie za nedodanie náhradných dielov v lehote,“ doplnil.

Hlavné mesto v novom roku privíta 10 autobusov so špeciálnym interiérom pre cestovanie turistov s objemnou batožinou smerujúcich na bratislavské letisko. Na tie už bola objednávka podpísaná. Súťaž prebehla formou tzv. sealed-bid aukcie.

Čo je sealed-bid aukcia?

Sealed-bid aukcia funguje tak, že uchádzači nevedia, či sa prihlásil aj ich konkurent a majú stanovený termín, do ktorého musia predložiť cenovú ponuku a už ju nemôžu upravovať. Až potom sa dozvedia, či boli vo verejnom obstarávaní sami, a ak nie, aké boli ceny ostatných.