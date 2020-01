Dôležité udalosti pre Sašku: Stretla sa s prezidentkou, to však zďaleka nie je všetko

Drží jej palce celé Slovensko. Veľká bojovníčka Saška (10), ktorú trápi rakovina stehennej kosti, sa vo štvrtok podrobí v bratislavskej nemocnici veľmi dôležitej operácii.

Štvrtáčka doteraz veľmi ťažko znášala chemoterapie, po ktorých jej vypadali vlasy a výrazne ubúdali sily. Neustále krvácala z nosa a jej zdravotný stav sa zhoršoval. Aj sviatky, na ktoré sa tak veľmi tešila, musela stráviť v nemocnici. Práve deň pred Vianocami sa však na onkológii stretla s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorú listom prosila o milosť pre uväzneného otecka.

Ľudia s veľkým srdcom pomáhajú, ako môžu, aby uľahčili život dievčatku, ktoré má za sebou niekoľko náročných chemoterapií. Operácia, ktorá sa uskutoční už o dva dni na Kramároch, by preň mohla byť prelomová. „Boli sme na magnetickej rezonancii a je rozhodnuté. Saška sa vo štvrtok podrobí veľmi náročnej šesťhodinovej operácii. Lekári jej vyberú z nožičky kosti napadnuté nádorom a nahradia ich titánovými,“ vysvetľuje mamina malej pacientky Alena (45) a jedným dychom dodáva: „Veľmi sa o Sašku bojím. Verím však, že všetko dobre dopadne. Následne bude mať niekoľko mesiacov nožičku zabandážovanú, vôbec nebude môcť chodiť.“

Aj keď rodinu čaká ťažké obdobie, veria, že to ich milovaná dcérka zvládne. „Všetko sa bude učiť od začiatku. S nožičkou bude neskôr cvičiť a učiť sa na nej stáť. Ako bábätko, krôčik po krôčiku,“ vysvetľuje mamina, ktorá sa od milovanej dcérky nepohne ani na krok.

Otvoriť galériu Prezidentka Čaputová navštívila detskú onkológiu NÚDCH 23. 12. 2019 a pri tej príležitosti hovorila aj so Saškou a jej mamou. Zdroj: núdch

Saška je nešťastná, že pri nej v najťažších chvíľach nebude jej otec Martin (40). Dievčatko pred niekoľkými týždňami napísalo dojemný list prezidentke Zuzane Čaputovej. V slovách, ktoré zovrú srdce, ju prosí o omilostenie tatina, ktorý ešte pred 13 rokmi spôsobil trestný čin krádeže a minulý rok ho odsúdili na 8 rokov nepodmienečne. „Prosím, vráťte mi ocka. Potrebujem, aby bol so mnou. Všetci ho ľúbime a potrebujeme. Chcem byť zdravá, chcem chodiť do školy a nechcem zomrieť,“ napísala štvrtáčka koncom minulého roka prezidentke a prosila ju, aby jej odpísala.

Zuzana Čaputová sľúbila, že jej odpíše, čo sa zatiaľ nestalo. V rámci plánovanej návštevy však počas Vianoc navštívila detskú onkológiu v Bratislave, kde ležala aj Saška s maminou. „Veľmi nás to potešilo, prezidentka povedala, že o nás vie a naším prípadom sa zaoberá,“ povedala mamina Alena. Prezidentkin hovorca Martin Strižinec včera potvrdil, že rozhodnutie v tomto prípade zatiaľ nepadlo a čakajú na všetky potrebné podklady. „Viem, že keby dcérka mala pri sebe otca, všetko by ľahšie zvládala. Teraz je veľmi slabá a vyčerpaná,“ prezradila Alena, ktorá vie, že jej drahá dcérka ešte nemá vyhraté a každá psychická podpora by jej teraz veľmi pomohla.

Saška ochorela na osteosarkóm minulý rok v lete, keď si na nôžke objavila červený fliačikPríbeh statočného dievčatka uverejnený aj v Novom Čase dojal celé Slovensko.

Čo Sašku čaká

1. Počas šesťhodinovej operácie chirurg dievčatku vyberie stehennú kosť a nahradí ju titánovou.

2. Po zákroku jej nožičku zabandážujú a bude musieť nepohnute ležať niekoľko mesiacov.

3. Odznova sa bude učiť chodiť.

4. Podstúpi ďalšie chemoterapie.