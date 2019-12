Mamina s dcérkou, ktorá trpí rakovinou, prežili najsmutnejšie sviatky: Saška strávila Vianoce v nemocnici

Boli to najhoršie Vianoce. Veľká bojovníčka Saška (10), ktorá trpí zákernou rakovinou, sa musela počas najkrajších sviatkov vrátiť z domu do nemocnice.

Kým iní piekli koláčiky, ona sa opäť ocitla v zdravotníckom zariadení. Aj keď sa vďaka ľuďom, ktorí jej posielajú darčeky a finančnú pomoc, trochu usmieva, jej zdravotný stav je naďalej veľmi vážny. Týždeň pred Vianocami ju síce pustili zo špitálu domov, ale napokon sa tam musela vrátiť.

Od svojej drahej dcérky sa ani na okamih nepohne jej mamina Alena (45). Obetavá žena nám prezradila, že v nemocnici im rodina nesmierne chýbala. Prišli ich navštíviť cudzí ľudia, ktorí so sebou priniesli darčeky. Aspoň na krátke okamihy tak mohli zabudnúť na veľké trápenie, ktoré ich postihlo. Pre milovanú dcérku je mamina Alena najväčšou oporou.

„Každý rok sme spolu na Štedrý deň zdobili stromček. Teraz sme ho museli pripraviť o týždeň skôr, aby si ho aj Saška užila, keďže sme netušili, či budeme doma. Napokon sme sviatky strávili v nemocnici, pretože jej zdravotný stav sa veľmi zhoršil, museli jej dávať krvičku,“ prezradila smutným hlasom Alena.

Pri pohľade na statočne bojujúcu dcérku sa neraz zamyslí. „Neviem, koľkí si uvedomujú, že majú najvzácnejší dar v živote a to je zdravie.rozplakala sa Alena, ktorá netuší, kedy sa vrátia z nemocnice domov. „Saška má stále zlé výsledky a už v pondelok ju čaká ďalšia chemoterapia. Tak radi by sme išli aspoň na dva dni do nášho domčeka. Mám ešte aj najmladšiu dcérku, ktorá je momentálne chorá, a keďže som stále v nemocnici, nemôžem si ju ani objať,“ smúti mamina.

Ľudia Saške pomáhajú

Saška ochorela na osteosarkóm v lete, keď si na nôžke objavila červený fliačik. Rakovina stehennej kosti ju natoľko zničila, že nemá vlásky, nemôže chodiť a z vitálnej štvrtáčky sa za tri mesiace stala pacientka odkázaná na pomoc milovanej maminy. Príbeh statočného dievčatka uverejnený aj v Novom Čase dojal celé Slovensko. Ľudia s veľkým srdcom jej pomáhajú a niektorí za ňou prišli na Vianoce aj do nemocnice.

„Bolo to veľmi milé, že za nami prišli cudzí ľudia. Saška dostala veľa darčekov a veľmi sa tešila,“ prezradila mamina, ktorá verí, že tento rok bol pre nich najťažší a odteraz to už musí byť len lepšie. „Dcérku čaká o pár týždňov operácia a budem dúfať, že sa všetko na dobré obráti,“ dodala Alena.

Nádej v prezidentke

Ťažko chorá Saška ešte pred pár dňami napísala dojemný list samotnej prezidentke Zuzane Čaputovej. V slovách, ktoré zovrú srdce, ju prosí o omilostenie otca Martina (40), ktorý ešte pred 13 rokmi spôsobil trestný čin krádeže, za ktorý dodnes nesie následky celá rodina. Právoplatne ho odsúdili v tomto roku na 8 rokov nepodmienečne.

Prezidentka sľúbila, že urobí všetko, aby ťažko skúšanej rodine pomohla a chce ju aj navštíviť. Dievčatko verí, že bude mať milovaného rodiča pri sebe čím skôr a až potom, keď bude rodina opäť spolu, sa pre ňu začnú tie skutočné Vianoce.