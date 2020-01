Harry prvýkrát prehovoril o odchode z kráľovskej rodiny: Spolupráca so známou sieťou?!

Povedal, ako to bolo! Harry prvýkrát vystúpil na verejnosti s prejavom, odkedy sa s Meghan rozhodli vzdať povinností a odísť do Severnej Ameriky. Tvrdí, že inú možnosť nemal! Kráľovná však ostáva jeho „veliteľom“.

Harry sa predstavil nie ako princ, ani ako vojvoda, ale ako ten 35-ročný Harry, ktorého cela Británia videla vyrastať a spoznávať svet. Taktiež chcel, aby ľudia poznali jeho skutočný postoj. Vyjadril hlboký smútok nad tým, že sa musí vzdať kráľovských povinností.

Keď sa s Meghan vzali, boli obaja odhodlaní verne slúžiť záujmom krajiny, no chceli aj finančnú nezávislosť. Možnosť vykonávať funkcie vojvodu a vojvodkyne a nedostávať za to peniaze od daňových poplatníkov, sa však nedala realizovať. Preto sa po mesiacoch zvažovania rozhodli vzdať sa všetkých kráľovských povinností. Uviedol tiež, že toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, no napriek tomu to urobili.

Napokon zhrnul, že vždy bude rodený Brit a jeho lásku k rodnej krajine nezmení nič. Stále ostáva vojakom a o kráľovnej sa vyjadril ako o „najvyššej veliteľke“. Taktiež sa chce venovať charite a slúžiť ľudom. Aj tento príhovor predniesol na charitatívnej akcii venujúcej sa problematike HIV a AIDS v Juhoafrickej republike.

Spolupráca s Netflixom

Harry a Meghan chcú nadalej podnikať pod marketingovou značkou Sussex Royal. Pár si chce založiť produkčnú spoločnosť a komentovať dokumentárne filmy. Tematicky by sa mali venovať pre nich dôležitým témam, a síce klimatickým zmenám a psychickému zdraviu. Spoločnosť Netflix im ponúkla spoluprácu. Meghan už podpísala zmluvu na nahranie komentára výmenou za sponzorstvo pre charitu ochraňujúcu slony. Pár sa inšpiroval Obamovcami, ktorí predali práva na autobiografie a tiež si založili produkčnú spoločnosť. Ich kapitál pokryje princ Charles zo svojich súkromných zárobkov.