Nedával si servítku pred ústa: Thomas Markle naložil dcére aj Harrymu za odchod z kráľovskej rodiny

Dohodli sa! Kráľovská rodina zverejnila, za akých podmienok sa Harry (35) a Meghan (38) vzdávajú svojich povinností. Prestanú používať titul Vaša kráľovská výsosť a vzdajú sa príjmov z verejných zdrojov.

Harry a Meghan budú naďalej používať titul vojvodov zo Sussexu, ale označenie výsosť pred menom už mať nemôžu. Pár odteraz nebude reprezentovať kráľovnú Alžbetu II. (93), ponechajú si však zastupovanie všetkých charitatívnych organizácií, ktoré mali doteraz. Zaviazali sa tiež, že všetky ich budúce aktivity budú v súlade s hodnotami kráľovnej. Nebudú ich financovať zo štátnych peňazí, princ Charles (71) však bude syna naďalej podporovať zo svojich zdrojov. Harry a Meghan sľúbili, že štátu vrátia 2,8 milióna eur. Táto suma bola použitá na rekonštrukciu chalupy Frogmore, ktorá sa vlani na jar stala ich domovom v Británii. Harry príde aj o čestné vojenské funkcie.

Vo zverejnenej dohode sa nič nespomína o prípadnej ochranke. Odvolávajú sa v nej na bežné postupy, ktoré sa v takýchto prípadoch uplatňujú. Podľa britskej tlače za to môže aj to, že britská a kanadská strana sa ešte nedohodli na tom, kto zatiahne účet za ochranku, ktorý sa môže vyšplhať až na 8 miliónov eur ročne. Očakáva sa, že Harry a Meghan budú tráviť väčšinu času v Kanade a kráľovná je formálne stále panovníčkou tejto severoamerickej krajiny.

Dohoda začne platiť na jar tohto roka. Po jej uzavretí zverejnila kráľovná vyhlásenie, z ktorého je jasné, že sa usiluje o zmier s Meghan. Poučenie z prípadu princeznej Diany je jasné, babka určite nechce, aby sa jej milovaný vnuk od rodiny odcudzil.

Čoho sa vzdávajú

2,8 mil. € za opravu svojho domu

financií z verejných zdrojov

Harryho vojenských funkcií

titulu Vaša kráľovská výsosť

Meghanin otec Thomas

Nedával si servítku pred ústa! Meghanin otec Thomas Markle (75) kritizoval jej a Harryho rozhodnutie opustiť kráľovskú rodinu. „Nie je to dcéra, ktorú som vychoval,“ vyhlásil. Thomas Markle kritizoval najmä to, že sobášom prijala záväzok, že bude súčasťou kráľovskej rodiny a bude ju reprezentovať. „Je to jedna z najdlhšie fungujúcich inštitúcií na svete. Ničia ju a robia ju lacnou. Robia z kráľovskej rodiny ‚obchoďák‘ s korunkou hore,“ vyhlásil Meghanin otec. Povzdychol si aj nad tým, že sa im zjavne málil dom za 2,8 milióna eur s 25 miestnosťami.