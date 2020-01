Hádka dizajnérok Tóth a Kleinert pre šaty z Plesu v opere sa vyostrila: Spor naberá politický rozmer!

Vojna, aká tu už dlho nebola! Dizajnérky Petra Tóth a Dana Kleinert (45) si nevedia prísť na meno a rozpútali medzi sebou poriadnu hádku.

Ako informoval Nový Čas, dôvodom sú šaty z Plesu v opere, ktoré mala Tóth na sebe a jej kolegyňa ich zvozila pod čiernu zem. Ako sa však zdá, ich konflikt pramení z oveľa väčších hlbín. Dámy totiž vytiahli konflikty a krivdy staršieho dáta. Na pretras sa totiž dostala aj kandidatúra Kleinert vo voľbách za Progresívne Slovensko a Spolu.

Spúšťačom konfliktu bolo hodnotenie šiat Petry Tóth Danou Kleinert.Tento model sa mi zdá zbytočne komplikovaný a taký ,na prvú‘,“ opísala svoj dojem z róby Dana. Tieto slová naštartovali Petru, ktorá venovala kolegyni ostrý odkaz.

„Dovoľ, aby som ťa poopravila. Vzor na šatách je dizajnérsky posun. Keďže si dovolím tvrdiť, že ty si sa originálnej zásterky z Telgártu nikdy nedotkla, nemôžeš vedieť, ako pôvodné výšivky vyzerajú,“ napísala. Obe dámy nenechali svoje emócie na uzde. Tóth totiž začala spomínať na staré časy po boku Kleinert, ktorá jej zrejme poriadne leží v žalúdku.

Opletačky so zákonom

Kleinert zakladala Slovak Fashion Council (SFC), združenie, ktorého cieľom je podpora slovenských dizajnérov. A práve túto záležitosť vytiahla nahnevaná Tóth. Tá bola členkou, no jej chod sa jej nepozdával a s Kleinert sa nepohodli. „Zistila som, že je to možno najmä o tvojich súkromných ambíciách. A tvoja následná politická ambícia mi to len potvrdila,“ pokračovala Tóth a vyjadrila sa aj k politickým snahám svojej kolegyne: „Tvoja kandidatúra v PS, žiaľ, pre mňa osobne diskvalifikuje stranu, ktorej som úprimne fandila, a musím veľmi zvažovať, komu dám hlas v týchto voľbách.“

Kleinert je momentálne poslankyňou bratislavského Starého Mesta. V minulosti však kandidovala za starostku tejto mestskej časti, ale pre spory so stavebným úradom od kandidatúry upustila. Dôvodom boli kontajnery, ktoré si Kleinertovci umiestnili na svojom pozemku, no chýbalo im stavebné povolenie. Spor o kaviareň v kontajneroch sa naťahoval niekoľko rokov. Manželia si nevybavovali povolenie na ich umiestnenie na pozemku, pretože to argumentovali ako dočasný projekt, a nie stavbu. Stavebný úrad však trval na tom, že ide o čiernu stavbu.

Malo tak ísť o rozdielnu interpretáciu stavebného zákona. Dizajnérka si spolu s manželom chceli dodatočne vybaviť povolenie, no ešte minulý rok sa im to nedarilo. „Konanie o dodatočnom povolení stavby je prerušené. Stavebníkom bola predĺžená lehota na doloženie chýbajúcich dokladov. Stavba bola postavená bez územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Od roku 2016 je užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. Stavebník bol opakovane sankciovaný,“ povedal hovorca Mestskej časti Karlova Ves Branislav Heldes.

Obrana alebo útok?!

Slová Tóth naštartovali Kleinert, ktorá vstúpila do skutočnej internetovej bitky. Okrem obhajoby komentára šiat rozobrala aj svoje politické úmysly v strane PS a Spolu. „No a ešte k PS-ku - nuž - PS-ko, ktoré som spoluzakladala práve preto, aby sme dokázali pomôcť Slovensku, a v mojom prípade s dôrazom na vzdelávanie, kultúru a kreatívny priemysel, tvorbu manufaktúr, pomoc ľuďom rásť a podobne... Je v ňom veľa skutočných odborníkov na svoje oblasti. Ak tebe stačí zahodiť súkromne a teraz aj verejne tu na FB túto našu prácu iba kvôli tomu, že sa ti nepáči môj komentár na tvoj model na plese, tak potom neviem, aký je tvoj vzťah k odborným témam, ktoré máme... Ak ti takto málo stačí na takýto čin, tak mne osobne je to úprimne ľúto, ale si dospelá osoba, matka a ty zodpovedáš za svoje činy a aj svoj hlas vo voľbách...“ uzavrela Kleinert.

Spory v Slovak fashion council

Kleinert zakladala združenie Slovak Fashion Council (SFC), ktorého členkou bola v minulosti aj dizajnérka Petra Tóth, ktorú má Dana Kleinert odvtedy stále v žalúdku. „Pochopila som to aj na vlastnej koži, keď som sa ako členka SFC ponúkla, že by som chcela byť aspoň vo výbere, keby sa niekedy stylovali šperky pre jednu veľmi významnú dámu. Do výberu som sa však nikdy nedostala a ty veľmi dobre vieš prečo. Dôvod, ktorý si mi napísala, sa nestotožňoval s realitou, ako som sa neskôr dozvedela,“ napísala Tóth.

Jej kolegyňa z fachu sa však bránila: „Tvoje primiešavanie mojich ambícií a zľahčovanie ich a prevracanie ich na podsúvanie verejnosti za podlé či plytké, či ako to nazvať, sú dosť nemiestne a pre mňa je to smutné čítanie. Napádaš tu SFC, pre ktorý robia vyše osem rokov desiatky dobrovoľníkov a profesionálov.“ Spor oboch dám sa začal oveľa skôr a zdá sa, že si už odvtedy nevedia prísť na meno. Zlé vzťahy medzi nimi tak pretrvávajú aj naďalej.