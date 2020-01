Táslerova ex Onderková žiari šťastím: Nového frajera priviedla na premiéru!

Uviedla ho do spoločnosti! Cestovateľka Anna Onderková (31) má za sebou rozvod so spevákom Ivanom Táslerom (40).

Kým on si veľmi rýchlo našiel novú lásku, mladú vizážistku Denisu (25), Anička bola single. Tomu je však koniec. Na utorkovej filmovej premiére evitovky Príliš osobná známosť totiž dorazila ruka v ruke so sympatickým fešákom. Ide o tiež cestovateľa na plný úväzok Martina Navrátila. Táslerova ex Anička je opäť šťastne zadaná.

Svedčia o tom nedávne zábery na sociálnej sieti, kde cestovateľka brázdila Jordánsko so sympatickým mužom, ale aj včerajšia filmová premiéra. Na túto akciu sa rozhodla sympatická brunetka priviesť svoju novú lásku, ktorou je Martin Navrátil. Ide o vášnivého cestovateľa, ktorý sa živí touto záľubou rovnako ako Onderková.

Obaja píšu vlastné blogy, Navrátilovi dokonca vyšla kniha Okolo sveta. Je teda isté, že táto vášeň bola spojivkom ich svetov, z ktorého sa stal pomyselne jeden. Dvojica sa objavila na podujatí vo výbornej nálade a držali sa za ruky. Anička doslova žiarila a bolo vidieť, že si spoločnosť svojej lásky užíva. Ich vzťahu nahráva práve fakt, že obaja sú scestovaní a kým jej exmanžel Tásler pre koncerty nemohol sprevádzať svoju bývalú lásku, Navrátil s tým zrejme nebude mať absolútne žiadny problém.

Nový Čas sa chcel Onderkovej na jej princa na bielom koni, a teda na začínajúci vzťah spýtať, no tá slušne poďakovala a k súkromiu sa príliš vyjadrovať nechcela. K otázke ohľadom rozvodu s Táslerom však pár slov povedala. „Tak ako som sa vyjadrila, považujem to za svoje osobné zlyhanie, a myslím si, že hovorím v tomto aj za svojho exmanžela. Ale nikto nemá návod na všetko, na fungovanie sveta, ani na lásku. Niektoré veci sú medzi nebom a zemou a nedajú sa vysvetliť. Ja sa snažím v tom nevŕtať, lebo by som sa asi zbláznila. Čiže zbytočne to neriešiť a treba ísť ďalej,“ povedala s úsmevom Anička, ktorá je autorkou textu titulnej skladby k filmu Príliš osobná známosť.

Na premiére sa to hemžilo známymi tvárami. Zabávač Andrej Bičan prišiel, ako to už býva zvykom, so svojou mladou frajerkou Michaelou, Olivera Andrásyho zasa sprevádzala manželka Danka.