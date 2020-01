Desať najdrahších hráčov našej ligy! V TOP 10 je až 8 cudzincov, ako dlho v ňom vydržia Greif a Boženík?

Je to z roka na rok horšie! Neutíchajúci hromadný prílev zahraničných futbalistov do slovenskej Fortuna ligy deformuje snahu, chuť, odhodlanie a motiváciu našich mladých hráčov zmestiť sa čo len na klubovú súpisku.

Šanca vybehnúť na ihrisko v zápase býva skôr z oblasti sci-fi. Niektoré kluby sa úmyselne vydali cestou nakupovania cudzincov, ktorí berú miesto domácim hráčom.

Aj preto čoraz menej rezonuje v prestupovom období, že by mal nejaký zahraničný klub záujem o známeho slovenského futbalistu z Fortuna ligy. Portál Transfermarket mapuje trhovú cenu hráčov, ktorá nemusí automaticky znamenať aj cenu predajnú. Stredopoliara D. Stredy Mateja Oravca napríklad ohodnotil na 450 000 eur, no Philadelphia Union ho teraz kúpila za milión eur.

Rebríček najdrahších hráčov Fortuna ligy jasne ovládajú práve cudzinci. V najlepšej desiatke je ich až osem. Pelotón vedie Andraž Šporar, ktorý nastrieľal v Slovane za dva roky 60 gólov. Keď prišiel k belasým, jeho cena bola 1,25 milióna eur. Teraz, pred blížiacim sa odchodom z Tehelného poľa, je 2 milióny eur. Česť Slovákov zachraňuje tandem Róbert Boženík – Dominik Greif.

Útočník Žiliny sa najmä vďaka vydareným zápasom v reprezentácii vyšvihol na druhé miesto. Jeho hodnota sa dostala na miliónovú úroveň, keď stúpla za posledný polrok o 350 000 eur. Brankár bratislavského Slovana si po výborných pohárových i ligových výkonoch polepšil o 400 000 eur a je v rebríčku piaty.

Ak by obaja v zime odišli, Slováci nebudú mať v desiatke najdrahších hráčov ligy zastúpenie. Boženíka chce Hamburger SV či Feyenoord Rotterdam. Nespĺňajú však požiadavky Žiliny, ktorá svoj klenot nepustí za menej ako 5 miliónov eur. Podľa nemeckého denníka Bild prišiel najnovšie CSKA Moskva so zvýšenou ponukou na 6 miliónov eur. O brankára Greifa sa zaujímal FC Porto, dvojica anglických klubov Crystal Palace – Brighton, ale aj tímy z iných líg. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší pred odchodom mužstva do Turecka potvrdil, že klub nedostal oficiálnu ponuku na jeho uvoľnenie, a tak sa Dominik zrejme do leta z Tehelné poľa nepohne.

Desať najdrahších hráčov našej ligy!