Žena našla lásku vďaka bratovej smrti: Vo sne by jej nenapadlo, s kým sa dá dokopy

Ann (41), trojnásobná mamička z britského mesta Lincoln, žialila po smrti brata.

David († 31) zomrel po tom, čo si dal legálnu drogu vo februári 2015. S Ann si boli vždy blízki a práve jej pripadla ťažká úloha zorganizovať jeho pohreb. Zamierila do krematória aby sa dohodla so zodpovednou osobou, ako bude posledná rozlúčka prebiehať. Tým človekom bol Lee Korver, ktorý v ten deň ani nemal pracovať, ale zaskakoval za kolegu. Osud však zariadil, že práve on riešil s Ann pohreb jej brata a medzi smútiacou ženou a pracovníkom krematória preskočila iskra.

,,Bola som pohltená smútkom, ale keď som sa zoznámila s Leem, ihneď som pocítila motýliky v bruchu. Bol pre mňa šok cítiť takú okamžitú príťažlivosť. Nič také som predtým nezažila,“ priznáva Ann. ,,Tušila som, že aj ja sa mu páčim, ale nič nedal najavo. Bol veľmi profesionálny,“ hovorí žena. Leeho poctivý prístup k pohrebu jej brata si ju získal. ,,A jeho láskavá povaha mi pripomínala práve môjho brata.“

Pre Ann bol David človekom, u ktorého našla vždy oporu a mohla sa porozprávať o všetkom. ,,Znie to šialene, ale po tom, čo som dala posledné zbohom bratovi, bola som presvedčená, že to on zhora nejak zariadil, aby som stretla Leeho,“ cituje portál Mirror ženu. Zamestnanec krematória ostal profesionálny, až po pohrebe dal najavo záujem. ,,Napísal mi správu a spýtal sa, ako sa po ťažkom dni cítim. Bola som vďačná, lebo pravda bola, že som sa trápila,“ spomína Ann.

Neskôr ju Lee pozval na drink a s rozvedeným otcom štyroch detí sa rozprávali hodiny a hodiny. Dvojica začala randiť a neskôr navzájom pozoznamovali svoje deti. ,,Bolo až neuveriteľné, ako šlo všetko prirodzene,“ teší sa dnes žena. Ešte toho roku si dvojica povedala áno. ,,Slnko svietilo a ja som sa cítila, akoby sa na nás David pozeral. Ak mám byť úprimná, zobrala som si na svadbu so sebou jeho popol, dala som si ho k srdcu do podprsenky. Chcela som, aby mi bol počas môjho veľkého dňa blízko,“ hovorí žena, ktorá je presvedčená, že o jej veľkú lásku sa postaral z neba práve brat. ,,Dať mu posledné zbohom bola tá najťažšia vec v živote, ale strata Davida ma priviedla k Leemu a za to som vďačná.“