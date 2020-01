Futbalista dostal leukémiu, zle bolo aj jeho priateľke: Vianočný darček, o akom sa im nesnívalo

Courtney Wildin (23) a Lauren Howkins (25) z britského Leicestershire sa spoznali v tínedžerskom veku.

Atraktívny mladík dievčinu ihneď zaujal. ,,Moji kamaráti ma pred ním varovali, lebo bol profesionálny futbalista a model, ale čoskoro som zistila, že je iný - láskavý a rozumný,“ porozprávala o športovcovi, ktorý hral za juniorský tím klubu Aston Villa. Časom sa z Lauren stala zdravotná sestra a dvojica si zaobstarala vlastné bývanie. Spoločne snívali o domove plnom detského smiechu, najmä Courtney túžil po malej princezničke.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Minulú jeseň sa však s dovtedy silným mladým mužom začala niečo diať. Pár si kúpil novú posteľnú bielizeň, ktorú celú prepotil. Mysleli si, že problém musí byť v bielizni, ale aj futbalistova mama si všimla, že jej syn nevyzerá práve najlepšie. Courtney vyhľadal doktora a výsledky testov boli zdrvujúce – má leukémiu. ,,Boli sme šokovaní. Courtney nikdy nefajčil, sotva si niečo vypil, jedol zdravo a tak veľa športoval. Ako sa to mohlo stať?“ povedala Lauren pre The Sun.

Ďalší deň sa mladík dozvedel, že podstúpi životzachraňujúcu chemoterapiu, ktorá však môže znamenať, že ostane neplodný už nikdy nebude môcť mať deti. ,,Courtney aj ja sme prepukli v plač, naše sny akoby si v priebehu pár hodín rozplynuli,“ hovorí. Mladá dvojica sa rozhodla nechať nejaké jeho spermie zmraziť a on začal podstupovať liečbu. V decembri lekári dovolili, aby išiel domov na vianočné sviatky.

,,Približne v tom čase som sa začala cítiť zle a unavane. Vyzeralo to ako ranné nevoľnosti, ale považovala som tú myšlienku za absurdnú,“ spomína. Na Štedrý deň sa stále cítila zle a poprosila sestru, aby jej kúpila tehotenské testy. Všetky tri ukázali, že čaká bábätko. ,,Posadila som Courtneyho k vianočnému stromčeku a povedala mu novinu. Úsmev na jeho tvári bol čarovný, ako keby mu tá správa vliala život do žíl. Akokeby nás niekto zhora ochraňoval a dal nám ten najkrajší vianočný dar,“ opisuje Lauren.

V ten istý deň Courtneymu začali padať vlasy, tak si oholil hlavu a musel sa vrátiť do nemocnice. Lekári pár uistili, že jeho diagnóza zdravie bábätka neovplyvní. Liečba mladého muža nezaberala a bolo jasné, že bude potrebovať transplantáciu kmeňových buniek – ako darcu vybrali jeho mladšieho brata. ,,Strávil dva týždne v úplnej izolácii, jeho imunitný systém bol veľmi zraniteľný. Zmeškal takmer všetky moje ultrazvuky, keď podstupoval liečbu, ale vždy som sa k nemu v nemocnici túlila a všetko mu referovala. Povedal mi, že chce ostať naživo pre naše bábätko, pre nás,“ hovorí Lauren.

Tá mu v auguste 2019 porodila vytúženú princezničku, dievčatko Rue. Courtney bol napriek varovaniam lekárov pri pôrode a zvládol to skvele. ,,Obaja sme vedeli, že toto je asi naše jediné dieťatko, tak sme si to vychutnávali o to viac,“ opísala mladá mamička. Jej partner je z nemocnice doma a výsledky ukazujú, že choroba ustúpila. Mladý pár vie, že sa môže hocikedy vrátiť a Courtney berie množstvo liekov. ,,Dúfame, že rok 2020 bude pre nás pokojnejší a užijeme si šťastné chvíle ako rodina,“ povedala Lauren.