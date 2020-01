Získať hypotéku alebo úver je opäť ťažšie: Novým žiadateľom musí zostať väčšia finančná rezerva

Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %.

Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí, ktorí by v čase krízy mali problém svoje záväzky splácať. Povinnosť mať väčšiu finančnú rezervu môže podľa odborníčky na úvery Evy Šablovej spôsobiť, že klientom banka schváli nižší úver ako plánovali. "Zmenu pocítia hlavne domácnosti s nižšími príjmami, ktoré majú výdavky na hrane," povedala pre agentúru SITA Šablová.



Prísnejšie pravidlá ohrozili podľa Šablovej viaceré skupiny ľudí, ktoré budú musieť prehodnotiť svoje úverové možnosti a tomu prispôsobiť aj to, aké bývanie si budú môcť dovoliť. Pri výške hypotéky a aj pri výbere nehnuteľnosti sa budú musieť uskromniť. "Ohrozené môžu byť aj rodiny s deťmi, v ktorých je viac vyživovaných osôb, čím sa automaticky ich výška disponibilného príjmu znižuje. Finančná rezerva sa totiž musí rozrátať aj na deti," uviedla Šablová. Podobne sa vyjadril aj finančný analytik Marián Búlik. "Nová regulácia postihne najmä viacdetné rodiny s nižším príjmom, na zvyšok klientov bude mať len minimálny vplyv," uviedol pre agentúru SITA Búlik.



Regulácia úverovania v súčasnej situácii je podľa Búlika žiadaná. Otáznym je však zvolený spôsob zavedenia najnovšej regulácie. Podľa Búlika príliš rýchle schválenie spôsobilo naháňačku po úveroch v závere roka a vysoké predzásobenie. V tomto roku sa môže objaviť umelé navyšovanie príjmov pri niektorých žiadateľoch. "Najhorším následkom tohto kroku je posilnený rast cien nehnuteľností a rast cien prenájmov. Vyššie ceny už na trhu ostanú aj po prípadnom spomalení tempa úverovania v tomto roku," skonštatoval Búlik.



Zadlžovanie sa slovenských domácností patrí podľa analytičky Lucie Dovalovej medzi najrýchlejšie v rámci EÚ. A to aj napriek tomu, že so zavádzaním prísnejších pravidiel zo strany NBS sa dynamika rastu zadlžovania spomalila. Aktuálny podiel splátky na príjme klienta na Slovensku patril podľa analytičky medzi najvyššie v eurozóne. Zníženie podielu síce podľa nej okreše nových žiadateľov o úver, avšak zníži sa aj riziko zlyhania klienta. "V prípade nižšieho platu je totižto potrebné, aby okrem splátok ostalo aj na iné potrebné veci k životu," povedala pre agentúru SITA Dovalová. Aj naďalej však tento pomer podľa nej zostáva pomerne vysoký v porovnaní s inými krajinami.



Navýšenie povinnej finančnej rezervy v rámci posledného opatrenia NBS síce podľa Šablovej obmedzí určitú skupinu ľudí v úverovaní, ale úplne ju nezastaví. Títo klienti zrejme hypotéku dostanú, ale problém by mohol byť s jej výškou alebo s dofinancovaním chýbajúcej sumy napríklad na úhradu kúpnej ceny za nehnuteľnosť. "Napriek tomu si myslím, že vzhľadom na lacné hypotéky sa tempo rastu úverov na bývanie v roku 2020 zásadne nespomalí," myslí si Šablová.



Očakávať možno podľa Šablovej útlm v spotrebnom financovaní pri produktoch bánk, ktoré sú určené na dofinancovanie hypotéky. Klienti, ktorým už nevyjde k hypotéke dofinancovanie cez drahší spotrebný úver s krátkou splatnosťou, budú častejšie voliť kombináciu hypotéky a medziúveru niektorej zo stavebných sporiteľní, ktorý má výrazne dlhšiu splatnosť. Je tak podľa Šablovej väčšia pravdepodobnosť, že sa takto skôr zmestia do potrebného limitu splátok voči príjmu.