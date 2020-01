Vďaka legendárnej továrni sa dnes nadchýname krásou ľudových krojov: Cvernovka oslavuje 120 rokov!

Okrúhle jubileum! Hoci ju Bratislavčania poznajú pod mnohými názvami, pod tým jedným ju pozná snáď každý. Cvernovka. Začiatkom 20. storočia sa Bratislava stala dôležitým priemyselným centrom Uhorska.

Postupne tu vznikali továrne, v ktorých našlo prácu vyše päťtisíc ľudí. Málokto však tuší, že iba vďaka tejto fabrike môžeme dnes obdivovať nádherné ľudové kroje, ktoré sú vyšívané niťami vyrobenými práve v Cvernovke.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nite boli totiž v tom čase drahé a vymoženosť mať krásne výšivky mali iba mešťania. Chudobnejší obyvatelia vyšívali svoje kroje bielou niťou, ktorú nebolo skoro vôbec vidieť. „Prípadne si vedeli zafarbiť načerveno a načierno prírodnými farbivami,“ vysvetlila etnologička Katarína Nádaská s tým, že práve vďaka Cvernovke sa aj nite iných farieb stali dostupné pre všetkých.

„Preto dnes máme možnosť obdivovať krásu ľudových krojov,“ dodala. Továreň na nite a niťové produkty začali stavať v 1. polovici 19. storočia a najväčší rozmach zaznamenala v 2. polovici 19. storočia. Bratislavčania poznajú Cvernovku aj pod názvom Ružový hrad. „Je to totiž masívna stavba, má ružovú farbu a 4 vežičky,“ prezradila Nádaská. Do Cvernovky boli koncom 19. storočia privezené nové a najmodernejšie pletacie stroje z Anglicka, a tak sa mohla začať výroba priamo u nás.

„Tým, že bola výroba poloautomatizovaná, bolo potrebné veľké množstvo žien, ktoré pracovali pri týchto strojoch. Tak Cvernovka zabezpečila tisíce pracovných miest,“ uviedla Nádaská. Pozoruhodné je, že 90 % pracovníkov tvorili ženy a 10 % muži, väčšinou vo vedení.

Kultúrne vymoženosti

Za výstavbou továrne stála miestna firma baróna Adolfa Pittela a stavebného inžiniera Viktora Brausewettera. Fabrika teda patrila Nemcom. Po skončení 2. svetovej vojny došlo k zoštátneniu a zmenil sa aj názov. Z Cvernovky sa oficiálne stali Závody Medzinárodného dňa žien, ľudovo emdéžetka. V rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa za socializmu doviezli nové stroje z Bulharska a Rumunska, avšak boli vysoko kazové.

„Aj to však malo výhodu, pretože boli potrební opravári a mechanici, čiže ďalší zamestnanci,“ upresnila etnologička. Dodala však, že na starých strojoch, aj keď neboli plnoautomatické, sa pracovalo ďalej, pretože sa nekazili. Továreň sa rozmohla najmä počas socializmu. V jej blízkosti sa vystavali tzv. slobodárne byty, jasle či škôlky. „Nešetrilo sa na kultúre, ženy a ich rodiny chodili na rekreácie, mali k dispozícii kiná a iné kultúrne vymoženosti,“ prezradila Nádaská a dodala: „Cvernovka má veľký historický význam, a preto dúfam, že sa zrevitalizuje a nezrovná sa so zemou.“ Otvoriť galériu Už o rok sa legendárna stavba zmení na byty a obchodné priestory. Zdroj: anc V 90. rokoch sa emdéžetka premenovala na Bratislavskú cvernovú továreň (BTC), lenže vývoj na trhu po prelome milénia priniesol fabrike ekonomické problémy a v roku 2004 definitívne ukončila výrobu. Napriek tomu, že prebehli pokusy o záchranu Cvernovky, vždy na niečom stroskotali. Raz na byrokracii, inokedy na nedostatku investícií. Nakoniec sa objavil developer, ktorý získal povolenie na výstavbu rezidenčno-administratívneho komplexu. Výstavba prvej etapy potrvá dva roky, byty a obchodné priestory by tak mali byť k dispozícii na jeseň 2021.

Ako menila názvy