Deti z bratislavskej Petržalky sa majú na čo tešiť: Obnovenú parádu si odskúšajú už na jar!

Bratislavská Petržalka obnovila niekoľko detských ihrísk a basketbalové ihrisko.

Podarilo sa jej to zapojením sa do vlaňajších projektov, ktoré boli financované z rozpočtu mestskej časti i dotáciami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Cieľom samosprávy bolo podporiť voľnočasové a športové aktivity pre čo najširšiu verejnosť a zlepšiť tak kvalitu sídliskového života. Týka sa to napríklad aj obnoveného basketbalového ihriska na Žehrianskej ulici, na ktorom bol vymenený asfalt, nanovo vyznačené čiary a repasované pôvodné basketbalové koše. Nové ihrisko budú môcť okrem verejnosti využívať aj viaceré miestne basketbalové kluby.

Obnovou prešli aj verejné detské ihriská na Fedinovej, Budatínskej, Šášovskej a Jasovskej ulici, práce pozostávali z demontáže starých a zdravie ohrozujúcich herných prvkov a z osadenia nových. "Niektoré herné prvky sú celé z nehrdzavejúcej ocele s doplnkami z kvalitného HDPE plastu, iné zase z hĺbkovo impregnovaných severských drevín v kombinácii s doplnkami z HDPE plastu a nehrdzavejúcej ocele," priblížila Anna Všetečková z oddelenia projektového riadenia mestskej časti.

Na Budatínskej ulici pribudla nová kombinovaná lezecká zostava so šmykľavkou a hojdačkami, na Šášovskej ulici vláčik s vagónikmi a kombinovaná lezecká zostava so šmykľavkami a na Jasovskej ulici nový vláčik s tunelom. Mestská časť myslela aj na znevýhodnené deti, a preto na ihrisku na Fedinovej ulici osadila okrem iného aj tzv. hniezdo, na ktorom sa môžu pohojdať aj deti s telesným hendikepom či rodič s dieťaťom. Zámerom mestskej časti je zároveň zapojiť miestnu komunitu do obnovy ihrísk formou brigád, jednu z prvých plánuje na jar.