Fialková sa konečne dočkala: Prelomila pódiové prekliatie!

Dočkala sa! Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) sa až v desiatych individuálnych pretekoch sezóny dočkala prvého pódiového umiestnenia.

V nedeľňajších stíhacích pretekoch na 10 km v nemeckom Ruhpoldingu finišovala na druhom mieste, keď ju o 46,3 s zdolala suverénna nórska víťazka Eckhoffová. Paulína už v stredajších rýchlostných pretekoch útočila na vyrovnanie najlepšieho umiestnenia v aktuálnej sezóne - štvrté miesto zo šprintu v rakúskom Hochfilzene. Napokon skončila piata a pred nedeľňajšou stíhačkou mala dobrú východiskovú pozíciu. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na prvej streľbe v ľahu netrafila jeden z terčíkov, ale zostala na piatej pozícii. Druhú streľbu v ľahu a prvú v stoji zvládla bez chyby a zrazu sa zaradila medzi tri najlepšie, keďže Talianka Wiererová nezvládla svoje snaženie na strelnici a mala až tri chyby. V poslednej streľbe v stoji P. Fialková raz netrafila, ale rovnako na tom bola aj Švédka Öbergová, ktorá s ňou bojovala o druhé miesto za suverénkou sezóny Eckhoffovou. Na poslednom kilometri Slovenka ušla Švédke v stúpaní a vykročila v ústrety druhému miestu. V hodnotení stíhacích pretekov v SP sa P. Fialková posunula už na tretie miesto! Z Fialkovej vyžaruje obrovská radosť: Konečne som zažila tento pocit, je to pre mňa ako prvé miesto!

„Je to veľké zadosťučinenie. Po toľkých pódiách v minulej sezóne som konečne po dlhšom čase zažila tento pocit. Za toto som bojovala, aby sa to stalo. Je to tak dobré, aké to je,“ uviedla Paulína Fialková pre RTVS a dodala: „Druhé miesto je pre mňa dnes ako prvé. Čakala som na to takmer dve tretiny sezóny, nemôžem byť spokojnejšia so svojím účinkovaním v Ruhpoldingu.“

Eckhoffová dosiahla v hustom snežení šieste víťazstvo v tejto sezóne, čiže rovnaký počet, ako mala na konte pred začiatkom tohto súťažného ročníka. Suverénna líderka Svetového pohára zároveň dominovala vo všetkých troch stíhacích pretekoch v tejto sezóne. „Musela som bojovať a koncentrovať sa na seba v hustom snežení. Pred poslednou streľbou som vedela, že ak to zvládnem, bude z toho víťazstvo,“ uviedla po pretekoch spokojná Tiril Eckhoffová.