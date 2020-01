Z Fialkovej vyžaruje obrovská radosť: Konečne som zažila tento pocit, je to pre mňa ako prvé miesto!

Slovenská reprezentantka v biatlone Paulína Fialková sa v desiatych individuálnych pretekoch tejto sezóny dočkala prvého pódiového umiestnenia.

V nedeľňajších stíhacích pretekoch na 10 km v nemeckom Ruhpoldingu 27-ročná rodáčka z Brezna. Zaostala za ňou o 46,3 s. Tretia skončila Švédka Hanna Öbergová. Druhá zo sestier Fialková Ivona bola v cieli až na 54. mieste s vyše 5-minútovým časovým mankom a siedmimi chybami na strelnici.

"Je to veľké zadosťučinenie. Po toľkých pódiách v minulej sezóne som konečne po dlhšom čase zažila tento pocit. Za toto som bojovala, aby sa to stalo. Je to tak dobré, aké to je," uviedla Paulína Fialková pre RTVS.

"Druhé miesto je pre mňa dnes ako prvé. Čakala som na to takmer dve tretiny sezóny, nemôžem byť spokojnejšia so svojím účinkovaním v Ruhpoldingu," doplnila P. Fialková.

V hodnotení stíhacích pretekov v SP sa P. Fialková posunula už na tretie miesto. V celkovom poradí SP poskočila z deviatej na siedmu pozíciu. Na čele oboch hodnotení je Eckhoffová.