Vlhová napriek neúspechu nestráca nádej: Slovenka aj po vypadnutí v Taliansku dominuje poradiu!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v nedeľňajšom paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára osemnáste miesto.

V talianskom Sestriere získala trinásť bodov a udržala sa na čele poradia o malý glóbus. Prekvapujúco zvíťazila Francúzka Clara Direzová pred Rakúšankou Elisou Mörzingerovou, v dueli domácich reprezentantiek o tretiu priečku Marta Bassinová zdolala Federicu Brignoneovú.

Nedeľňajší program sa začal kvalifikáciou, kde Vlhová dosiahla tretí najlepší výsledok. V súčte dvoch jázd zaostala o 36 stotín sekundy za Američankou Mikaelou Shiffrinovou, druhá najrýchlejšia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová s odstupom 0,27 s. Vlhová sa najprv predstavila v modrej trati, kde si pripísala tretí najlepší čas (22,40), v červenej dráhe bola deviata (22,51). Do hlavnej súťaže sa kvalifikovalo 32 najlepších pretekárok.

V prvom kole vyraďovačky sa Slovenka v červenom drese vedúcej lyžiarky v hodnotení disciplíny stretla so Švajčiarkou Aline Daniothovou. Po úvodnej jazde mala päťstotinové manko a to sa jej nepodarilo zmazať ani po výmene dráh, na súperku nestačila o 0,06 s. Daniothová skončila v nasledujúcom kole a navyše po páde utrpela zranenie. Od osemfinále sa už išlo len na jednu jazdu a aj v tejto fáze sa zrodilo prekvapenie, keď Direzová vyradila o trinásť stotín Shiffrinovú. Direzová to dotiahla až do veľkého finále a uspela aj v ňom, v modrej trati predstihla Mörzingerovú o 22 stotín.

Išlo o premiéru tejto disciplíny medzi ženami, ráta sa do boja o malý glóbus za paralelné súťaže. Úvodný paralelný slalom vyhrala v decembri v St. Moritzi práve Vlhová pri neúčasti Shiffrinovej, záverečný sa uskutoční 12. marca vo švédskom Are.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Sestriere (Tal.) - nedeľa:

Paralelný obrovský slalom žien:

1. Clara Direzová (Fr.), 2. Elisa Mörzingerová (Rak.), 3. Marta Bassinová, 4. Federica Brignoneová, 5. Sofia Goggiová (všetky Tal.), 6. Kristin Lysdahlová (Nór.),... 9. Mikaela Shiffrinová (USA),... 18. Petra Vlhová (SR)

Celkové poradie SP (po 18 zo 40 súťaží)

1. Shiffrinová 975 bodov, 2. VLHOVÁ 726, 3. Brignoneová 715, 4. Holdenerová 493, 5. Bassinová 415, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 405

Poradie paralelných súťaží (2 z 3)

1. VLHOVÁ 113, 2. Direzová 100, 3. Brignoneová 90, 4. Anna Swennová-Larssonová a Mörzingerová po 80, 6. Bassinová 78