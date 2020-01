Herec a spevák Filip Tůma o obľúbenom seriáli: Čo ma prekvapilo na Oteckoch!

Hoci sa v súčasnosti jeho meno spája najmä s markizáckym seriálom Oteckovia, Filip Tůma (41) žne úspechy aj mimo televízneho fachu. Je dlhoročným členom Činohry aj Opery SND a jeho barytón si podmanil mnoho milovníkov operného spevu.

Kým v Oteckoch vychováva so seriálovou manželkou, herečkou Monikou Hilmerovou (45) štyroch potomkov, v súkromí je otcom rozkošných detičiek - Hektora (3) a Lianky (18 mes.), ktoré mu porodila herečka a speváčka Nela Pocisková (29). O seriáli, opere aj o tom, aký je otecko v reálnom živote, porozprával v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Ako dvojnásobný otec synčeka a dcérky viete porovnať scenár s reálnym životom otecka. Prekvapilo vás niečo pri nakrúcaní, alebo to máte doma podobne ako v seriáli?

Skôr ma prekvapilo, že veľakrát sa v seriálových Oteckoch stretávam s tým, že naozaj ide o reálny život. Myslím si, že práve preto je seriál taký obľúbený. Pri nakrúcaní vznikajú situácie, keď máme pocit, že veď toto je ako u nás doma! Občas sa stane, že máme poznámky typu: Kto tomuto uverí?! Niektoré veci sú „uletené“, ale myslím si, že scenáristky vedia, čo robia a robia to výborne. Okrem toho, nie som typ človeka, ktorý by sa zľakol absurdností, situácií, ktoré sú „cez“. Ak sa nám hercom niečo nezdá, hľadáme cestu, aby to bolo aspoň trošku uveriteľné. Ale ja sa ani v súkromnom živote nezvyknem utápať, snažím sa veci odľahčovať a nenosiť v sebe balvan. V tomto mi je seriál blízky.