Radostná správa: Ondrej Kandráč s manželkou čakajú bábätko

Ich rodina sa rozšíri! Erika, manželka hudobníka Ondreja Kandráča, je v požehnanom stave.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Manželia už spolu vychovávajú dcéru Emku a syna Ondrejka. Radostnú novinu o treťom dieťati potvrdili pre joj.sk. ,,Z bábätka sa veľmi tešíme a tešia sa aj naše deti. Ľudský život je niečo, čo nás ďaleko presahuje, aj preto je to pre nás veľký Boží dar,“ vyjadril sa Kandráč.

,,Čo sa pohlavia bábätka týka, s určitosťou to ešte povedať nevieme. Každopádne je najdôležitejšie to, aby bolo spolu s mamkou zdravé a robili radosť nielen nám, ale i ľuďom naokolo," povedal zaneprázdnený hudobník, ktorému pribudne tretie dieťa. ,,Viem, že to bude náročné obdobie, ale verím, že manželka to ako vždy bravúrne zvládne a ja sa jej v tom budem snažiť všemožne pomáhať,“ dodal pre webstránku televízie.