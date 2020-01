Nízlová po pôrode prehovorila o oteckovi Lobotkovi: Kedy príde futbalista za dcérkou Lindou?

Dočkajú sa ho! Speváčka Daniela Nízlová (33) sa od pondelka teší z najkrajšej životnej úlohy - stala sa mamou malej Lindy, ktorú priviedla na svet v trenčianskej pôrodnici. Čerstvým oteckom sa stal futbalový reprezentant Stanislav Lobotka (25).

Jeho radosť však kazilo to, že svoje dve najdôležitejšie ženy zatiaľ nemohol objať ani vybozkávať. Je totiž na „čakacej listine“ v Neapole, kde by mal už každú chvíľu podpisovať pracovnú zmluvu s miestnym klubom. Daniela Novému Času prezradila, že jej láska na Slovensko predsa len dorazí. Nízlová a Lobotka sa stali rodičmi a do ich života vstúpila dcérka Linda.

Šťastný otecko však zatiaľ do trenčianskej pôrodnice nemohol prísť. Futbalista, ktorý je oficiálne stále hráčom španielskeho tímu Celta Vigo, totiž teraz čaká v Taliansku ako na tŕňoch na podpis zmluvy s klubom SSC Neapol, kde dlhé roky robil dobré meno Slovensku aj Marek Hamšík. Nie je to však také jednoduché.

„Neapol má kompletný zoznam hráčov, teda 25 pre Sériu A. Bolo tam voľné miesto, ale bolo obsadené hráčom Lipska (Diegom Demmem, pozn. red.). Teraz je potrebné vyradiť jedného hráča, aby bolo miesto pre Lobotku,“ píše taliansky denník Gazzetta dello Sport. Zamotanú situáciu je však potrebné vyriešiť čo najskôr, a to ešte pred blížiacim sa sobotňajším zápasom Neapolu proti Fiorentine.

Ako uvádza Corriere del Mezzogiorno, práve po prvých tréningoch a spomínanom zápase môže nastať rýchla cesta k objatiu manželky a dcéry. „Pustia ho na jeden deň, tak sa nevieme dočkať. Naši (Danielini rodičia, pozn. red.) boli úplne prví po pôrode, čo videli malinkú a dnes bola Stankova mamina a sestry,“ vysvetlila včera Novému Času šťastná mamina s tým, že presný dátum sa ešte stále rieši.

Láska na celý život

Známa speváčka neskrývala svoje emócie, ktoré prežíva pri svojom klbku šťastia. „Je to neopísateľný pocit, láska na celý život. Neviem sa na ňu vynadívať a neviem sa dočkať, kedy ju aj Stanko po prvýkrát stretne. Zatiaľ fungujeme aspoň na videohovoroch,“ dodala krásna brunetka. Na pôrodnej sále Danielu namiesto jej partnera sprevádzali mama a sestra Veronika.

„Teším sa, že som teta, maličká je úžasná,“ povedala Novému Času Danielina dvojička. Samotná novopečená mamička rodila prirodzenou cestou. „Ráno o jednej sme Danielku zaviezli do nemocnice, porodila o siedmej prirodzenou cestou,“ prezradil Danielin otec a zároveň šťastný dedko Daniel. Hoci športovec so svojimi láskami nemôže momentálne byť, Daniele poslal nádhernú kyticu ružových ruží. So šťastnou novinkou sa v pondelok pochválil aj na sociálnej sieti, kde k fotke dcérky pridal komentár: „Vitaj, lásenka.“