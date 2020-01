Blízki Barbory z Pezinka o podozrivej smrti synčeka Damiánka: Anjelik bojoval o život, mama žúrovala?

Množstvo nejasností! Barbora (25) z Pezinka, ktorá pred pár dňami zverejnila emotívnu fotografiu, ako drží za rúčku svojho mŕtveho 3-mesačného synčeka Damiánka, si vyslúžila poriadne ostrú kritiku.

Napriek tomu, že sa jeho smrť snažila hodiť na nedbanlivosť lekárov, nemusí to byť celkom pravda. Viacerí ľudia z Barborinho blízkeho okolia tvrdia, že mala starostlivosť o Damiánka a jeho bračekov zanedbávať. Deň po tom, ako zverejnila fotku krvavej plienky modrookého anjelika, bola na diskotéke a pár hodín pred jeho smrťou mala drobčeka dokonca zveriť psychicky nespôsobilej osobe. Práve tá matku upozorňovala na to, že je s chlapčekom zle. Barbora však tvrdí, že nič z toho nie je pravda a ľudia ju nepoznajú.

Fotografiu so srdcervúcim opisom: „Nikdy na teba nezabudneme, poslednýkrát som držala tvoju rúčku,“ uverejnila Barbora (25) na sociálnej sieti v piatok 10. januára. Mladá mamička tak chcela zdieľať poslednú bolestnú spomienku s trojmesačným synčekom Damiánkom, ktorý zomrel. Namiesto slov podpory a vyjadrenia sústrasti sa však po jej zverejnení rozprúdila búrlivá diskusia, pričom drvivá väčšina žien sa do Barbory poriadne obula. „Je choré, aby jedna matka, ktorej zomrie dieťa, uverejňovala takúto fotografiu na sociálnu sieť. Ako matka si neviem predstaviť, že by som také niečo urobila,“ reagovala na Barborin status jedna z mnohých mamičiek.