Batthyányho dcére hrozilo oslepnutie: Tehotnej Petre zachránili zrak v poslednej chvíli

Bezsenné noci sa skončili! Herec Peter Batthyá­ny (53) bol koncom minulého roka ako na tŕňoch.

Dcéra Petra (25), ktorá sa už každú chvíľu stane prvýkrát mamičkou, totiž musela podstúpiť náročnú operáciu z dôvodu vážne poškodeného oka, na ktoré už skoro vôbec nevidela. Ako však teraz budúci dedko prezradil, všetko sa našťastie na dobré obrátilo a lekárom sa dcérin zrak podarilo zachrániť!

Petra, ktorá nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko, v októbri musela ísť pod nôž. Náročná osemhodinová operácia oka bola nevyhnutná, lebo na ľavom oku mala vážne poškodenú sietnicu aj centrum videnia a problémy začala mať aj s pravým okom. Ako vtedy prezradil vystrašený Batthyány, jeho dcéra na poškodené oko takmer vôbec nevidela. Teraz si však už môže našťastie vydýchnuť. „Peťka je už na tom zdravotne lepšie, je to dobré. Na to oko vidí len na 10 percent, ale zastavili jej to. Vyzeralo to naozaj veľmi zle, ona ako budúca mamička sa bála aj o dieťatko, ale nakoniec to dala. Aj na druhé oko už je to podstatne lepšie, som veľmi spokojný,“ povedal Novému Času s radosťou v hlase Petrin otec, ktorému spadol obrovský balvan zo srdca.

Jeho radosť je o to väčšia, že sa onedlho stane prvýkrát starým otcom. „Začiatkom februára už budem dedo, bude to vnučka, nesmierne sa teším. Ja som sa na to tešil celý život, keď budem dedo, že budem vystrájať s vnúčaťom. Peťka žije tým materstvom, svet vníma úplne inak a opeknela,“ dodal spokojný Batthyány, ktorý si pre dcéru a vnučku zo všetkého najviac želá hlavne zdravie.